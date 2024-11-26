好心幫診所丟棉被+草蓆...收1500元　清潔隊員貪污判1年半

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市府環保局1名陳姓清潔隊員去年（2023年）收取林姓醫師1500元後，幫忙清運林未用專用垃圾袋打包的雜物，事發後，陳男認錯並退錢給林男，台北地院審結，今依《貪污治罪條例》違背職務收賄罪，輕判陳男1年6月徒刑、緩刑4年，須支付公庫5萬元，林男被依違背職務行賄罪判刑4月、緩刑3年，須支付公庫3萬元，2人均褫奪公權1年，可上訴。

判決指出，在北市萬華區經營診所的林男，去年3月間將住家與診所不要的雜物，堆放在診所外的人行道上，當時擔任萬華區清潔隊隊員兼駕駛的陳男，依上級指示開資源回收車到場執行路霸清除作業，把可供回收的紙箱、電扇等物搬上車。

至於沒以專用垃圾袋打包的棉被、草蓆等廢棄物，陳男走進林男的診所告知依規定須自行清運，結果林男當場塞1500元給陳男，拜託他幫忙載走，陳男推辭幾次後仍收下，並把這些垃圾運到廢棄物轉運站。

事發後，陳男認錯並將1500元退還林男，檢方起訴2人各涉犯違背職務收賄、行賄罪嫌，建請法官審酌陳男自白犯罪、所得賄款未超過台幣5萬元，依法減刑並從輕量刑。

北院審理後，今依法定刑可判無期徒刑或10年以上徒刑的違背職務收賄罪，減刑輕判陳男1年6月徒刑、緩刑4年須支付公庫5萬元，並褫奪公權1年，另依法定刑可判1年以上、7年以下徒刑的違背職務交付賄賂罪，輕判林男4月徒刑、緩刑3年須支付公庫3萬元，同樣褫奪公權1年，林男還須被沒收犯罪所得1500元，可上訴。