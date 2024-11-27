台中電動車數量破10萬大關　「補助最高3.3萬」促汰舊換新

▲全台中電動車數量破10萬大關，環保局推多重補助促汰舊換新。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

根據台中市政府統計，全台中電動機車數量已突破10萬輛大關，為鼓勵民眾淘汰老舊機車換購電動機車，最高補助7000元至3萬元，此外，今年度首度推出兒童專案，申請人育有12歲以下兒童可再加碼補助3000元，但提醒，欲申請113年度機車汰舊換新補助的市民，須於年底前完成老舊機車報廢、回收及購車，並於明(114)年1月10日前完成申請。

最近適逢台中購物節期間，環保局表示，活動期間購買電動機車同享多重中獎機會，若在合作店家購車，很高機會可獲得高達400組的抽獎序號，符合補助資格，再向環保局申請低碳排車輛補助，新購電動機車最高補助3000元至2萬5000元、淘汰老舊機車換購電動機車最高補助7000元至3萬元，此外，今年度首度推出兒童專案，申請人育有12歲以下兒童可再加碼補助3000元，等於光台中市最高就可補助3.3萬元。

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▲欲申請113年度機車汰舊換新補助的市民，須於年底前完成老舊機車報廢、回收及購車。（圖／記者游瓊華翻攝）



環保局長陳宏益補充，台中市政府推動低碳交通，近年亦持續佈建電動車充（換）電設施，祭出電動車免費停車（公有停車場或路邊停車格）、免牌照稅、免燃料費等優惠措施，鼓勵更多民眾改以低碳運具代步，進而降低整體碳排放量、維護城市空品。根據統計，自107年至113年9月底，全市電動機車數量已突破10萬輛大關，從2萬3060輛增加至10萬5732輛，成長率358.5%為六都之冠，成長量8萬2672輛則高居全國第2。

欲申請113年度機車汰舊換新補助的市民，須於年底前完成老舊機車報廢、回收及購車，並於114年1月10日前完成申請，詳細補助規定請逕上「臺中ㄅㄨㄅㄨ網」，或撥打補助專線04-22201661、04-22289111分機66213諮詢。