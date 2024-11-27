要求供應商降價10%　比亞迪：非強制要求，可協商

▲比亞迪電動車。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸電動車大廠比亞迪（BYD）傳出為了增加公司競爭力，要求供應商從2025年起降價10%。對此，比亞迪品牌及公關處總經理李云飛27日回應，他們是基於規模化大量採購，對供應商提出降價目標，非強制要求，可協商推進。

比亞迪一封要求供應商降價的信件近日在網路上瘋傳，信件的標題為《2025年比亞迪乘用車降本要求》，落款是比亞迪集團執行副總裁、乘用車首席運營官何志奇。

信件中提到，比亞迪汽車銷量不斷突破，預計全年將突破420萬輛銷量大關，得益於技術創新、規模化優勢和低成本供應鏈。2025年市場競爭將更加激烈，進入「大決戰」「淘汰賽」。為增強比亞迪乘用車競爭力，比亞迪需要整個供應鏈共同努力、持續降本。因此比亞迪對供應商所供貨產品提出要求，從2025年1月1日起降價10%。

信件中還提到，「請您和團隊務必認真對待、切實挖掘降本空間、積極推動要求達成，盡快對接比亞迪資原開發團隊，在12月15日前通過SRM系統將降後價格報給我司。」

同時，還有另一封疑似供應商的回信在網路上流傳，信件中稱已收到比亞迪的要求，但表示「強烈不滿和嚴正抗議」，並呼籲比亞迪作為行業龍頭，應立足於長期發展的全局高度，停止以無底線的壓榨模式獲取短期利益，而是應當推動供應鏈良性發展，共建公平、可持續的合作環境。

比亞迪品牌及公關處總經理李云飛27日在微博上發文回應此事，他說，與供應商的年度議價，是汽車產業的慣例，「我們基於規模化大量採購，對供應商提出降價目標，非強制要求，大家可協商推進。」

根據比亞迪第三季財報，比亞迪第三季度實現營收2011.25億元（人民幣），同比增長24.04%；歸母淨利潤116.07億元，同比增長11.47%。今年1到9月，比亞迪共實現營收5022.51億元，同比增長18.94%；歸屬於上市公司股東的淨利潤252.38億元，同比增長18.12%。

▼比亞迪在信件中要求供應商降價10%。（圖／翻攝微博）

