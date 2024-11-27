國台辦：支持兩岸電影交流　盼台灣取消大陸電影放映限制

▲第61屆金馬獎最佳劇情片，《一部未完成的電影》劇組。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳冠宇／綜合報導

金馬獎日前落幕，大陸電影大放異彩。大陸國台辦今（27）日表示，大陸支持兩岸電影交流活動，也希望台灣取消大陸電影在台公映的數量限制，讓更多台灣觀眾看到優秀的大陸電影。

今年大陸有276部電影報名金馬獎，其中婁燁執導的《一部未完成的電影》獲得最佳劇情片、最佳導演。在今日舉行的國台辦例行記者會上，媒體詢問發言人陳斌華對此有何評論，未來如何推進兩岸影視文化交流？

陳斌華表示，大陸一貫支持兩岸展開正常的、合法合規的電影交流活動。至於推進兩岸電影文化交流，2010年大陸就已經取消了台灣電影在大陸公映的數量限制，也希望台灣取消大陸電影在台公映的數量限制，讓更多台灣觀眾看到好看的、優秀的大陸電影。

另外，民眾黨不分區立委名單第15名李貞秀有可能遞補成為第一位陸配立委。陸委會稱，公職人員不能有「雙重國籍」。李貞秀則說，「當選了卻不能就職，有夠荒謬」。

對此，陳斌華並未正面回覆，僅稱世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，兩岸同胞都是中國人。他批評，民進黨當局刻意進行政治操弄，是對兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實的蓄意挑釁。

國民黨日前召開黨代會，有黨員連署提案表示，實現中華民國為「自由、民主、均富、統一的國家」是目標，多年來國民黨不敢講「統一」，建議中共放棄一黨專政，並研擬「實踐民主制度實行於全中國的方案」。

被問及對此提案有何評論時，陳斌華稱，「大陸走社會主義道路是歷史的選擇，顯示出顯著的制度、治理優勢和強大的生命力，得到14億多人民的衷心擁護和支持」。

陳斌華接著強調，大陸主張按照「一國兩制」實現和平統一，大陸繼續堅定不移走中國特色社會主義道路，台灣保持現有社會制度、生活方式不變，兩制共存，共謀發展。希望台灣有關政黨、團體和人士共同推動兩岸關係和平發展，實現國家統一。