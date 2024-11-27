波波牙醫議題燒　賴清德：限額50名不變、偏鄉計畫綁定10年

▲總統賴清德 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

本土小牙醫等團體24日上街舉行「反密醫、反特權、 反對24億假偏鄉計畫」大遊行，對於相關訴求，民進黨今（27日）中常會上也有談論，常委王世堅轉達本土牙醫團體立場，並批評「波波這麼棒留在波蘭就好了」。據轉述，賴清德則回應，外國醫師不只波蘭，還有美國、日本，我國也有醫師會到美日執業，基於對等交流原則互相開放。賴也強調，現在限制50名不會再變動，之所以有波蘭是因為波蘭加入歐盟，來台一樣要參加考試跟學歷檢驗，並沒有放寬。

據了解，今中常會中有針對波波議題做討論，王世堅強調，當時就是基於台灣價值中的公平，要給每個世代的青年公平教育權跟工作權，讓年輕人靠自己的智慧跟努力改變命運，很多波波靠著家境殷實、醫師世家才有辦法去波蘭、西班牙拿學歷，這是一條並不公平的終南捷徑，若醫師不夠，國內這麼多醫學系，應該加大招生才對，不應該有這樣的後門。

王世堅指出，現在醫療品質都有問題，幾週前有婦科波波醫師讓求診病患不幸喪命，只是穿刺檢查而已不是手術耶！可見醫療品質有問題，國家好不容易有很好的醫療養成訓練跟品質，現在品質受到了挑戰。

據王轉述，賴清德回應，昨天已經請行政院長卓榮泰跟本土牙醫聯盟見面，並做出保證。賴也指出，外國醫師不只波蘭，還有美國、日本，我國也有醫師會到美日執業，數十年來如此，基於對等交流原則互相開放，全部關掉並不公平。

賴清德於會中強調，現在限制50名不會再變動，之所以有波蘭是因為波蘭加入歐盟，來台灣一樣要參加考試跟學歷檢驗，偏鄉計畫有其需要，但有綁定參與計劃的波波醫師必須在偏鄉服務十年，名額也絕對不會再增加，並沒有放寬。

王世堅透露，自己是提案一成、就是名額變35個，牙醫系有八大醫學院，加起來350個畢業生，不能超過一年醫學院牙醫系畢業生的一成，現在說50個，自己必須了解下牙醫聯盟的反應。王也指出，現在這幾年沒有去美日讀書回來執業的，都留在當地了，這幾年都是波波。

王世堅也計算，台灣牙醫大概16000個，台灣人民1460多人1個牙醫，波蘭大概17000位牙醫、平均2200人1個牙醫，這代表波蘭牙醫不足，那波波乾脆「取之波蘭、用之波蘭」，留在那邊當牙醫。如果波蘭的牙醫人數已達標準，反過來說是否代表台灣牙醫過剩？己所不欲勿施於人。

