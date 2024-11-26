乾冷訊號來了！鋒面後串「雲街」明入夜跌至13℃　鄭明典1圖示警

▲鋒面雲系組織起來，27日晚起降溫。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

記者閔文昱／綜合報導

今（26日）清晨鋒面快速通過，隨後冷空氣南下，東北季風增強，北部、東半部有局部陣雨出現。前中央氣象局長鄭明典提醒，台灣北方的鋒面雲系發展迅速，今天已出現明顯的鋒面結構，預估明（27）日入夜後將開始明顯降溫，台灣將轉為乾冷的天氣型態。

鄭明典26日在臉書PO出衛星雲圖表示，昨（25日）雲團零散，而今日已有鋒面結構明顯形成，台灣位於鋒面尾端，主要天氣特徵即為鋒面雲系影響。

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此外，鄭明典也指出，鋒面後的雲街（一排排小積雲串成的雲街，也被稱為「冷平流雲系」）走向接近由西向東，表示冷高壓偏南，「這樣的冷空氣到台灣前在海面的時間短，所以冷空氣會讓台灣慢慢轉為乾冷的天氣型態，主要的降溫預估是27日入夜後開始。」

▲未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

中央氣象署提醒，27日受大陸冷氣團影響，感受偏涼，白天各地大多晴朗穩定，僅花東地區有零星降雨機率，北部及宜花高溫為19、20度左右，其他地區為22至25度，而夜晚低溫中部以北及宜、花來到13至15度，南部為15至17度，中南部白天舒適早晚冷，日夜溫差較大，請多加留意；澎湖19至21度，金門15至20度，馬祖14至16度。

到了周四（28日）到周六（30日）清晨，持續受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯下降，尤其清晨受輻射冷卻影響，北部及東北部天氣偏冷（11~20度），其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大；周白天大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升；水氣偏少，各地大多晴朗穩定，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。