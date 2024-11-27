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神鬼都會相助！命理師爆「中華隊奪冠密碼」：早藏在這2人命盤

台灣隊昨日進行封街大遊行，左為總教練曾豪駒，右為隊長陳傑憲。

▲台灣隊昨日進行封街大遊行，左為總教練曾豪駒，右為隊長陳傑憲。

圖文／鏡週刊

為慶賀「Team Taiwan」台灣棒球隊奪下一級賽事世界12強賽冠軍，總統府與文化總會昨（26日）下午舉辦封街大遊行，大批民眾一睹台灣英雄們的風采，氣氛非常熱烈。對此，知臨仙境執行長、易經命理師高輔進表示， 總教練曾豪駒、隊長陳傑憲今年運勢相當好，加上本身姓名裡就有「奪冠密碼」，不僅是時勢造英雄，更是英雄趁這時勢，打出自己的高度，讓世界看見台灣。

高輔進分析，曾豪駒是1979年生、68年次、己未年、肖羊，今年46歲，正開始在走駒的「馬」字元；2024年是甲辰年，肖龍，其中，從生肖姓名學來看，「豪」與出生年羊，是「三合」局，「駒」與出生年羊，是「六合」局，用玄學的角度來說，就是天、人、地、神、鬼，都會來相助的概念。

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高輔進再用「年運」分析，曾的肖「羊」與「龍」年，有「刑破」格，簡單說，意指所屬球員，恐因傷而不能上場。像是隊長陳傑憲、捕手林家正的觸身球，潘傑楷滑壘手指脫臼，造成不同程度的傷害，不是休息一場，要不就提早退場的結果。幸好，因今年在走駒的「馬」字元，與「龍」形成「生扶」局，顯示出，不管有形或無形中，都有貴人來相助，而能化險為夷。

高輔進表示，請各位球迷回想一下，台灣隊的預、複賽內容，投手投球是不是很多角度刁鑽，不是揮棒落空，要不，就是讓對手打不好；防守時，很多打出去的球，差一點穿越出去，終究還是攔下來；更令人玩味的是，還有很多高飛球，在警戒區就被接殺了。反之，攻擊時，以前打不好的球路，很多都打得到，並形成安打，甚至長打、全壘打，意指相形之下，把球打好的機率提高。

另外，高輔進指出，這次的大會MVP、台灣隊長陳傑憲，是國曆1994年1月生、82年次（農曆），癸酉年，肖雞，今年32歲，正開始在走傑的「舛」字元；今年2024年，是甲辰年，肖龍，從生肖姓名學來看，「舛」有分享、分食（分肉）的概念，「龍」是肉食性生肖，有大加分，簡單說，龍有肉吃，會身強體健，因此表現超乎預期。

再加上，因為陳當隊長，需要考量全隊的最大利益，也容易形成最大、最有利的協助力量，凝聚球員的向心力。再用「年運」分析，陳的肖「雞」與「龍」年，是「六合」局，跟曾豪駒的「六合」局一樣，就是有形的人、規則等，或是無形的神、鬼，都會幫忙的概念。


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