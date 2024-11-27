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不服京華城土地仍遭裁定扣押　地主鼎越再度抗告求解套

▲▼京華城改建案 京華廣場 建案 容積率 圖利 柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲京華城改建案現址工地。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地檢署偵辦台北市前市長柯文哲所涉京華城容積率圖利案，估算京華城可獲不法利益逾台幣111億元，據此向台北地院聲請扣押京華城改建案現址土地獲准，投資改建案的威京集團子公司鼎越開發以地主身分提起抗告，經高院發回更裁，北院仍裁准檢方聲請，鼎越昨（26日）再度抗告，今上午由北院將卷證轉送高院審理。

高院先前發回更裁理由指出，檢方雖認為柯文哲與時任台北市副市長彭振聲涉嫌圖利京華城公司、違法核准容積率獎勵20%，但鼎越公司主張具有獨立法人格，與京華城公司互不隸屬。

高院先前發回更裁理由指出，《刑事訴訟法》第133條第2項規定，為保全追徵，必要時得酌量扣押犯罪嫌疑人、被告或第三人之財產，但北院裁准扣押的理由，沒敘明本件扣押聲請有何「必要性」、為何認定鼎越開發是取得犯罪所得的第三人，應由北院更裁並妥適說明。

▲▼位於台北市松山區的大型球體購物中心「京華城」日前宣布出售，公開底價380億元，預計12月開國際標。（圖／記者葉佳華攝）

▲已拆除改建的京華城購物中心舊貌。（圖／資料照）

北院本月（11月）6日更裁仍准許檢方的扣押聲請，因本件屬於刑案偵辦中的保全行為、涉及偵查祕密，北院不公開更裁結果與內容、理由，待檢方收到裁定書、函請地政事務所完成扣押註記，才寄發裁定書給鼎越，但隔天（7日）民進黨台北市議員簡舒培在個人臉書，PO出北院裁定書與北檢函請地政事務所協助執行扣押裁定的公文截圖，消息因而曝光。

京華城購物中心原址位於北市松山區，由威京集團興建開發，2001年開幕成為當時世界最大的球體建築，但營運不佳，2018年委託戴德梁行公開標售原址土地，3度流標後，2019年由鼎越開發以372億元取得土地永久所有權，舊京華城隨即熄燈拆除、重新開發，改建過程傳出容積獎勵適法爭議。

監察院調查認為台北市府都市發展局與都委會，在法規外創設所謂「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」及「宜居城市貢獻」等項目，額外給予京華城20%容積獎勵，審議及核定過程有重大違失，今年（2024年）1月決議糾正，時任台北市長的台灣民眾黨主席柯文哲，因此被控涉嫌圖利財團。

北檢今年（2024年）8月起發動搜索約談，認為柯文哲、彭振聲與威京集團主席沈慶京等被告，共同涉犯圖利等罪嫌，3人至今在押，檢方估算京華城案違法給予的20%容積奬勵，價值高達台幣111億7023萬元6000元，屬應予沒收的犯罪所得。

檢方為確保日後案件定讞能追徵執行，上個月（10月）初向北院聲請扣押鼎越開發持有的京華城改建現址土地獲准，並依北院裁定完成註記，無論改建工程是否繼續進行，這筆土地在訴訟確定前，不得處分易主。

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