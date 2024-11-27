中華隊遊行「陳傑憲手機1畫面」粉絲又戀愛：滿眼都是老婆的男人

▲林家正、陳傑憲出席英雄大遊行。（圖／記者林敬旻攝）



記者施怡妏／綜合報導

「台灣隊長」陳傑憲在賽後第一時間舉著MVP獎座四處尋找老婆蹤影，又在慶功宴上哄小孩，好男人模樣超圈粉，昨（26）日的「棒球英雄、台灣尚勇」遊行，有網友捕捉到，遊行進行中，陳傑憲居然拿著手機在跟老婆視訊。網友看完後狂讚，「寵妻第一名，無時無刻分享一切」、「真的沒有要給其他老公活路欸」。

有網友在Threads上傳一段影片，影片中陳傑憲和林家正站車上一手揮著國旗，另一手拿著手機。仔細一看才發現，陳傑憲正在跟愛妻視訊，讓原PO忍不住直呼「我又戀愛了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片累積40萬次瀏覽，網友稱讚陳傑憲是國民好老公模範，在每個重要時刻都優先想到妻子，「我決定緊跟傑憲嫂的哀居，看能不能學一點馭夫術」、「這種老公要去哪裡找」、「分享慾很高的老公」、「陳傑憲已經是男人天花板了」、「這個男人明明滿眼都老婆，卻擄獲了全國女生的心」、「時時刻刻都在找老婆的男人」、「他是老婆寶無誤」。

在球場時經常在「找老婆」，陳傑憲解釋，老婆帶小孩來到日本幫他加油，他知道這次有好的成績所以全台人民都會想要共襄盛舉，自己可能在比賽中也很幸運打出不錯成績，所以關注度會比較高，「所以在那個混亂的場面，我會希望我的老婆跟小孩都在一個比較安全的地方，然後可以去行走或是做任何事情」。

陳傑憲強調，之所以一直找老婆、小孩，是想要確保他們是不是安全的，「小孩那麼小，老婆又帶著小孩，基本上東西會很多，我不想要她們在混亂的場合發生一些危險之類」。