冷氣團來了！周五、周六最低溫探9度　一圖看「凍番薯」時程

▲今天開始受到冷空氣影響，各地明顯變冷 。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

明天將迎來今年第一波大陸冷氣團，中央氣象署指出，周五到周六清晨最低溫，配合輻射冷卻效應，北台灣低溫約11、12度，局部空曠地區再更低，可能出現9至10度低溫，周六冷氣團減弱，到下周一溫度會緩步回升。

氣象署預報員黃恩鴻說，從今天開始受到冷空氣南下影響，會呈現逐日降溫，明天大陸冷氣團影響到周六，周五到周六清晨最低溫，配合輻射冷卻效應，北部及東北部感受偏冷，但水氣偏少，僅花蓮、台東零星降雨，其他地區多雲到晴。

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▲未來溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）

他指出，明天北台灣整天氣溫約11、12度，中部及花蓮13至15度，南部15至17度，沿海空曠地區更低1到2度，可能出現9到10度低溫，冷空氣持續影響到周六清晨，周六白天冷空氣減弱，氣溫略微回升1到2度。

黃恩鴻提到，由於環境仍偏吹東北風，到周日、下周一氣溫回升仍不多，北部、東北部僅比周六再回升1、2度。這段期間白天仍可以見到陽光，氣溫回升，但夜晚清晨偏冷，尤其西半部日夜溫差大，民眾注意溫度的變化，適時添加衣物。

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

此外，黃恩鴻表示，下周二到下周四受到另一波冷空氣影響，北部及東北部氣溫下降，各地早晚偏涼冷，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。這一波冷空氣是否達到大陸冷氣團等級，尚有待後續觀察其強度。