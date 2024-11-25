鋒面夜襲北東轉雨　冷氣團後天報到「低溫跌破10度」

▲今日入夜鋒面逐漸靠近通過、東北季風隨之增強，北部及東北部今晚起轉為短暫雨。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣變冷，中央氣象署指出，今日入夜鋒面逐漸靠近、東北季風增強，北部及東北部今晚起轉為短暫雨，周三首波大陸冷氣團南下影響到周六清晨，周五、周六清晨北台灣最低溫12至13度，局部空曠地區可能出現10度以下低溫，周六白天溫度緩步回升到15、16度。

氣象署預報員陳姵安說，鋒面在今晚入夜後靠近台灣，明天上午通過台灣上空，隨後東北季風增強，北部、東半部從今晚起有局部短暫雨出現，基隆北海岸、北部山區可能有局部較大雨勢發生，中部及南部山區有零星陣雨，其他地區多雲到晴。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

她表示，明天下半天起、台灣周邊水氣逐漸減少，轉為偏乾冷的天氣型態，今年入秋後第一波大陸冷氣團將從周三至周六清晨影響台灣，主要降雨區域集中在基隆北海岸與東部地區、可能有零星短暫雨發生，其他地區仍是晴到多雲。

陳姵安提到，周六白天開始冷氣團逐漸減弱，12月1日及2日氣溫逐步回升，但夜晚清晨受到輻射冷卻效應影響，早晚偏冷，西半部日夜溫差大。另今晚到明天清晨，中南部容易有低雲或霧，影響能見度。

溫度方面，陳姵安指出，明天各地溫度逐漸下滑，北台灣清晨約18至19度，白天會持續降溫，傍晚至入夜後可能只剩16度；中南部白天高溫25至28度左右，但鋒面通過後，高溫略降為23至25度，南部白天高溫維持28度。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

她說，周四至周六受到大陸冷氣團影響，北台灣白天高溫僅19至20度，最低溫可下探12至13度，中部低溫14度、南部15至16度，且受輻射冷卻作用影響，近山區或局部空曠地區氣溫可能再下降1至2度，出現10度以下低溫。

陳姵安表示，周六白天開始冷氣團減弱，但受到輻射冷卻影響，周日到下周一白天高溫回升緩慢，北部低溫大約回到15、16度，中部約17、18度。目前預測12月3日會有另一波冷氣團，但預報時間尚久，強度有待後續觀察。