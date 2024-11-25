氣溫下降12℃！　中國氣象局啟動「暴雪」Ⅳ級緊急應變

▲ 中國降溫預報圖。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象局25日上午9點啟動，重大氣象災害（暴雪）Ⅳ級緊急應變，預計25日8點至26日8點，內蒙古東部、黑龍江中西部、吉林西部、遼寧西部和東北部等地，有大到暴雪，新增積雪深度5至10公分，局部12公分以上。

綜合陸媒報導，中國北部地區受寒流影響，核心降溫區域集中在新疆、甘肅北部一帶，此外西北地區降雪增多，蘭州迎來初雪，比常年平均晚了10多天。

中央氣象局預計，至27日，中國大部地區氣溫將自西向東，先後下降6℃至10℃，其中，西北地區東部、華北北部、內蒙古中東部及東北等地，部分地區降溫12℃至14 ℃，局部16℃以上；大部地區並伴隨4至6級風，陣風7至9級。

▲▼甘肅雪景。（圖／翻攝自微博）

哈爾濱今冬最高溫，將首次降到零下10℃；瀋陽、呼和浩特、銀川、西寧首次降到或跌破0℃；濟南、合肥、上海則是首次降到個位數；長江中下游一帶，28日前後最低氣溫不足5℃，最高氣溫10℃左右。

對於內蒙古東部、東北一帶來說，這次過程由於有高空冷渦和地面氣旋的配合，動力、水汽條件都很充足，雪勢較強，其中黑龍江、內蒙古局地降雪極端指數高，強度可能為同期少見。

寒流東移南下的同時，暖濕氣流也將強勢北上，中東部大範圍雨雪將自西向東逐步發展，今天是本次雨雪範圍最廣的一天。