【廣編】賀中華英雄攻蛋成功！木崗蛋「買一送一」加碼再抽龍將簽名球

▲木崗高品質雞蛋為了慶祝成功在東京大巨蛋奪下世界12強棒球賽冠軍，推出限時促銷買一送一活動。

圖、文／味全提供

祝賀第三屆世界棒球12強賽事中華隊完封日本隊，成功在東京大巨蛋「攻蛋成功」，奪下世界12強棒球賽冠軍！味全食品（股票代號：1201）同步慶祝推出木崗高品質雞蛋限時促銷活動，木崗蛋限時促銷買一送一，加碼再抽龍將簽名球，邀請您一起Team Taiwan挺台灣。

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