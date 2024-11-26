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【廣編】賀中華英雄攻蛋成功！木崗蛋「買一送一」加碼再抽龍將簽名球

▲▼棒球,12強,冠軍,木崗蛋,味全龍,簽名球,買一送一。（圖／業者提供）

▲木崗高品質雞蛋為了慶祝成功在東京大巨蛋奪下世界12強棒球賽冠軍，推出限時促銷買一送一活動。

圖、文／味全提供

祝賀第三屆世界棒球12強賽事中華隊完封日本隊，成功在東京大巨蛋「攻蛋成功」，奪下世界12強棒球賽冠軍！味全食品（股票代號：1201）同步慶祝推出木崗高品質雞蛋限時促銷活動，木崗蛋限時促銷買一送一，加碼再抽龍將簽名球，邀請您一起Team Taiwan挺台灣。

即日起至12/1止，木崗高品質白蛋10入限時買一送一促銷活動（通路活動促銷期間：全聯/家樂福/家樂福便利購：11/26～12/1，大潤發：11/27～12/1），數量有限、售完為止。木崗高品質雞蛋以專業的飼養、獨家的飼料配方，管理母雞的健康。每一顆蛋都經過洗選、光照等一道道嚴格的品保檢查，並堅持以低溫冷藏運送到賣場，完整保留雞蛋的新鮮原味，蛋黃香濃營養無腥味。

味全美好食光線上官網購物平台（www.wcgoodlife.com.tw），同賀中華隊爭冠，只要在12/1前，結帳輸入折扣碼【TW100】，滿500元現折100元，任一筆消費還可以抽龍將簽名球，立即前往搶購。在12/1前購買味全系列產品並在線上登錄發票（https://maac.io/39MQ3），也有機會獲得味全龍此次代表參與中華隊球員的龍將簽名球。
 

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