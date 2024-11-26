延續金牌經驗！陳傑憲大讚後勤　建議仿效「侍Japan」公司化經營

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延續金牌經驗！陳傑憲大讚後勤　建議仿效「侍Japan」公司化經營中華隊

記者陳家祥／台北報導

中華隊在本屆世界12強棒球賽中一路過關斬將，在金牌戰以4比0完封日本登頂世界第一，創下中華成棒隊的歷史新頁。此次除了球員表現優異外，幕後的情蒐團隊也是關鍵之一，隊長陳傑憲今（26日）受訪直言，「今年的組成比過往有更專業」，如果這次能夠效仿日本國家隊的經營，相信台灣的棒球也會慢慢步入世界軌道，「今年就是籌備了很久，很多事情都做得很周全，我們才有辦法在國際上被看見」。

▲▼行政院長卓榮泰宴請2024世界12強棒球賽代表隊返國餐會。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華隊12強奪金，隊長陳傑憲對台灣棒球發展提出建言。（圖／記者湯興漢攝）

談到這次的情蒐，陳傑憲說，從去年的經典賽，這件事情就做得很好，所以球員在跟世界各國比賽時候，是有辦法跟他們對抗的。他說，為了籌劃這次的12強，當然有情蒐部，總教練也很早就開始觀察選手的狀態，「我覺得今年的組成比過往有更專業」。

「為什麼日本的國家隊會如此強大？是因為他們有侍Japan，專業的公司，很認真全面地在經營國家隊。」陳傑憲說，如果這次能夠效仿日本國家隊的經營，相信台灣的棒球也會慢慢步入世界軌道，「今年就是籌備了很久，很多事情都做得很周全，我們才有辦法在國際上被看見」，很謝謝幕後團隊，沒有幕後團隊處理，我相信我們也不會打這麼好的成績。

媒體也問到，哪個對手真的跟情蒐一樣？陳傑憲說，也不要說印象很深，基本上在每次比賽前都會看對方投手影片，「也許會模擬在什麼狀況會有怎樣的投手針對我們，所以我們都會看他們的數據，在什麼球數會丟什麼球，球探這邊都會給很完善的資料」。

陳傑憲還特別提到，加上有IPitch，丟出來的球路可以設定直球幾千轉、變化球什麼軌跡，所以賽前都會先看那台機器，模擬對方球路，畢竟大家一生都沒有遇到過，這幫助很大，「就是像最後一場比賽對戶鄉翔征，他的直球跟變化球軌跡在賽前就有先看一下，所以在比賽中會更能面對它」。

陳傑憲強調，應該是說，這次中華隊不管是情蒐、聯盟幕後工作人員還有練習生、醫療團隊，大家都很盡心盡力為選手為台灣做出很大的貢獻，「不可否認，沒有他們，就沒有我們選手在場上的奔馳，所以很謝謝不管是教練團、球員後勤團隊、醫療團隊還是情搜部隊，真的很謝謝，沒有他們，就沒有現在的世界冠軍」。

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