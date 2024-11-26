泰30歲男老師「性侵9男學生」！辦公室成淫窟　最小才9歲

▲警方已經將男老師逮捕，但他卻供稱，已經不記得性侵多少學生了。（圖／翻攝自民意報）



記者王佩翊／編譯

泰國叻丕府一名男老師涉嫌在學校的教師辦公室、廁所等地多次猥褻、性侵男學生，共有9名未成年學童受害，其中年紀最小的僅9歲。多名受害者因此出現焦慮、恐懼的跡象，甚至有孩童在母親面前觸摸朋友的私處。

根據《民意報》報導，叻丕府30歲男教師克里塔（Krittha）被指控性侵男學生。9名被害人與其家屬25日前往警局報案，控告克里塔對學生伸出魔爪。根據調查，克里塔先後誘騙這些小男孩與他見面，得逞後便性侵被害男童，而地點包含教師辦公室、浴室以及一座蘑菇農場。

▲有至少9名男學生受害。（圖／翻攝自Channel 7）



只要被害男童反抗，克里塔就會開始毆打他們，等受害人不敢反抗後，便繼續猥褻或性侵他們。其中大部分受害者是少數民族，年紀最小的只有9歲。有一些孩子在被害後出現恐懼和焦慮跡象，還有一人因為遭受虐待而產生負面行為。

一名受害者的母親表示，她的兒子本來是一個害羞的孩子，但是最近卻突然在她面前觸碰另一名朋友的下體，她從未見過兒子做出這樣的行為，認為是被性侵的影響。

家長指出，他們早在6月21日就已經通報校長，但是校方卻沒有採取任何行動，因此他們只能向其他人求助。警方目前已經逮捕克里塔，而他也坦承犯行，但拒絕承認9名男童都是受害者。他向警方供稱，自己已經不記得曾經對多少學生下手，也不記得性侵過哪些人。