　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰30歲男老師「性侵9男學生」！辦公室成淫窟　最小才9歲

▲▼30歲男老師「性侵9男學生」！辦公室成淫窟。（圖／翻攝自民意報）

▲警方已經將男老師逮捕，但他卻供稱，已經不記得性侵多少學生了。（圖／翻攝自民意報）

記者王佩翊／編譯

泰國叻丕府一名男老師涉嫌在學校的教師辦公室、廁所等地多次猥褻、性侵男學生，共有9名未成年學童受害，其中年紀最小的僅9歲。多名受害者因此出現焦慮、恐懼的跡象，甚至有孩童在母親面前觸摸朋友的私處。

根據《民意報》報導，叻丕府30歲男教師克里塔（Krittha）被指控性侵男學生。9名被害人與其家屬25日前往警局報案，控告克里塔對學生伸出魔爪。根據調查，克里塔先後誘騙這些小男孩與他見面，得逞後便性侵被害男童，而地點包含教師辦公室、浴室以及一座蘑菇農場。

▲▼30歲男老師「性侵9男學生」！辦公室成淫窟。（圖／翻攝自Channel 7）

▲有至少9名男學生受害。（圖／翻攝自Channel 7）

只要被害男童反抗，克里塔就會開始毆打他們，等受害人不敢反抗後，便繼續猥褻或性侵他們。其中大部分受害者是少數民族，年紀最小的只有9歲。有一些孩子在被害後出現恐懼和焦慮跡象，還有一人因為遭受虐待而產生負面行為。

一名受害者的母親表示，她的兒子本來是一個害羞的孩子，但是最近卻突然在她面前觸碰另一名朋友的下體，她從未見過兒子做出這樣的行為，認為是被性侵的影響。

家長指出，他們早在6月21日就已經通報校長，但是校方卻沒有採取任何行動，因此他們只能向其他人求助。警方目前已經逮捕克里塔，而他也坦承犯行，但拒絕承認9名男童都是受害者。他向警方供稱，自己已經不記得曾經對多少學生下手，也不記得性侵過哪些人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
賴清德致意12強國手　獨漏一隊
上班族蹺班衝「英雄遊行」！萬人擠爆館前路　球迷從新竹殺上來
快訊／陳傑憲哽咽坦言沒想過會冠軍　曾豪駒台下忍不住落淚
快訊／海盜點頭放行　鄭宗哲加入冬盟
直言日本遭遇「棒球史上最大冷門」　大聯盟官網提2大質疑
賴清德點名陳傑憲喊：在總統府見你們真難　要統一獅餅總好好表現
采盟再發道歉聲明「這1句」不見了　網怒灌爆
12強每人700萬元獎金　賴清德：想結婚、生小孩的不用猶豫了
快訊／00940公告第6次配息

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國商船疑與海底電纜遭斷有關　丹麥：正與中國談判

放送巨乳福利！日本大尺度Coser逃稅7800萬日圓　真實年齡曝光

泰30歲男老師「性侵9男學生」！辦公室成淫窟　最小才9歲

天花板掉下來「彈出3公尺巨蟒」　超粗一條剛好躺在沙發上

普吉島活春宮「肉體交纏」鹹濕激戰！　海邊性愛全被拍

日皇室「最高齡」崇仁親王妃百合子薨逝　今火化安葬皇族墓園

日選手曝「魔鬼中華隊」真正強項！　點關鍵：正面對決、防守無破綻

援俄攻烏？北韓「KN-23飛彈工廠」擴建中　衛星影像曝光

快訊／北海道札幌大樓爆炸起火！　2人輕傷1昏迷

以黎有望停火60天！以媒公開協議細節　曝1狀況以軍恐擴大行動

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

比莉只獲准唱兩首：因為比他紅XD　周湯豪自豪「我們是地球最酷母子」

陳傑憲手抓MVP狂喊「我老婆咧?」台灣好男人超深情

台灣棒球英雄光榮歸國！　桃園機場「水門禮」迎接

【重溫精彩好球】 #林家正 全壘打震撼全場！

台灣棒球英雄回來了！桃機水門禮迎接

#郭俊麟 賽後嗑燒肉開直播破萬人看 #陳冠宇 吃幾碗飯成焦點

中國商船疑與海底電纜遭斷有關　丹麥：正與中國談判

放送巨乳福利！日本大尺度Coser逃稅7800萬日圓　真實年齡曝光

泰30歲男老師「性侵9男學生」！辦公室成淫窟　最小才9歲

天花板掉下來「彈出3公尺巨蟒」　超粗一條剛好躺在沙發上

普吉島活春宮「肉體交纏」鹹濕激戰！　海邊性愛全被拍

日皇室「最高齡」崇仁親王妃百合子薨逝　今火化安葬皇族墓園

日選手曝「魔鬼中華隊」真正強項！　點關鍵：正面對決、防守無破綻

援俄攻烏？北韓「KN-23飛彈工廠」擴建中　衛星影像曝光

快訊／北海道札幌大樓爆炸起火！　2人輕傷1昏迷

以黎有望停火60天！以媒公開協議細節　曝1狀況以軍恐擴大行動

大貨車撞斷通風管佔1線道　台64線觀音山隧道一度回堵

中國商船疑與海底電纜遭斷有關　丹麥：正與中國談判

7-11開賣「台版超商栗子提拉米蘇」！12公分酷洛米、KITTY水晶球

吸蜜鸚鵡見媽媽唸書「極力阻止」　停手上搶筆咬咬拉扯：陪我玩～

國2聯結車鋼樑射對向！砸翻貨車恐怖畫面曝　酒駕駕駛肇逃被逮

大略-KY未繳財報　金管會：最快明年4月7日下櫃

被問波波醫生爭議　考試院副院長被提名人：勿因個案全盤否定

鐵道局補助4.5億助攻「鐵道9兄弟」智慧化　減少誤點、維修工時

采盟蹭球員「不是第一次」自肥惡行曝！機場攔住拍合照　猛貼球員

13歲偶像練習生疑遭「按在地上霸凌」　教師媽二度發聲：生理特點造成

國際熱門新聞

日投手頒獎後「秒脫銀牌」遭日網友砲轟

「日高校球兒」陳傑憲全日文受訪！

台灣下剋上！巨人OB談戶鄉：棒球可怕之處

快訊／川普宣布：上任後對中國進口貨物加徵10％關稅

日本選手曝「魔鬼中華隊」真正強項！

美股勁揚440點！　台積電ADR、輝達反下挫逾2.5％

美媒：哈利梅根「分居3個月」陷離婚危機

「峇里9人幫」終身監禁　研議遣返5犯

MLB記者評台灣「完封日本奪冠」：史上最大冷門

針對中國！川普宣布「加徵關稅」批毒品問題

日媒詢問中華隊「骰子用途」　得知真相好吃驚

日本隊賽後「2舉動」被MLB記者大讚

松坂大輔讚「印象深刻」　點名中華隊3人表現

佛寺驚藏41屍　住持：練習冥想

更多熱門

相關新聞

天花板掉下來「彈出3公尺巨蟒」

天花板掉下來「彈出3公尺巨蟒」

馬來西亞太平（Taiping）上演驚險一幕，一尾身長超過3公尺的蟒蛇，竟然自天花板「從天而降」，重重摔在客廳沙發上，碩大體型把現場大人小孩都嚇壞了。

普吉島活春宮　肉體交纏激情一幕曝光

普吉島活春宮　肉體交纏激情一幕曝光

約砲人妻遭告性侵無罪　反求償80萬也敗訴

約砲人妻遭告性侵無罪　反求償80萬也敗訴

腸病毒疫情燒到跨年！國中小個案反常激增　常見症狀曝

腸病毒疫情燒到跨年！國中小個案反常激增　常見症狀曝

%%少女稱「有結婚計畫」判2月！軍人又再犯

%%少女稱「有結婚計畫」判2月！軍人又再犯

關鍵字：

性侵泰國教師學生東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

中華隊接機災難　陳傑憲護妻兒動怒

台灣封王！牛肉湯老闆酸「不知在高興什麼」：贏得了WBC日本隊再說

即／中華隊淪配角！采盟搶C位「董座鞠躬道歉」畫面曝光

PEETA葛格前妻出事

林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」　網狂罵記者

亂問林昱珉炎上　記者道歉了：萬分抱歉

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動

差一拍就成功！陳晨威盜本壘震撼日本轉播

已婚男演員騙砲！激戰單身女9次

傳賴清德想「500紙鈔」改印台灣隊　中央銀行回應了

快訊／蹭中華隊C位合照　「采盟免稅店」遭灌爆關臉書

免稅店搶蹭C位合照中華隊　遭灌爆改名「黃巾之亂」

陳傑憲大哥、父母相繼離世　2兄姊暖挺

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

林昱珉沒嚼檳榔！球迷曝「這個吃了嘴巴真的會紅」

更多

最夯影音

更多

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

比莉只獲准唱兩首：因為比他紅XD　周湯豪自豪「我們是地球最酷母子」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面