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約砲人妻拒當盤子挨告性侵無罪　他「名譽受損」求償80萬卻輸了

▲桃園市鄭姓男子去年1月間與邱姓妻子辦理新生兒登記時，鄭卻在戶所內怒嗆「她外遇耶，然後這個小孩要我認」等語，遭邱妻提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一對男女到摩鐵約砲後，演變成雙方互告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名男子阿龍（化名）在網路約砲人妻小莉（化名），阿龍先在百貨公司買了4600多元的化妝品給小莉後，兩人相約到摩鐵「滾床單」，完事後小莉竟又向阿龍要求買金戒指，阿龍拒當盤子，趁隙將小莉丟包在超商，小莉不爽提告性侵，法官審理過後判決阿龍無罪；阿龍認為名譽權受損反告小莉求償80萬元，法官同樣也不准。

判決指出，阿龍和小莉是交友軟體認識，兩人加了LINE後，小莉說要去百貨公司，阿龍表示可以載她去，還幫小莉買了4680元的化妝品，兩人隨後轉往摩鐵喝酒、滾床單，事後，小莉竟又向阿龍要求買金戒指，讓阿龍覺得被敲詐，於是趁兩人開車離開時，故意叫小莉去超商買菸，然後趁機落跑。

小莉事後提告阿龍對她性侵，指控阿龍在摩鐵時趁她無力時，趁機性侵，全程她都有表達不願意、很痛，阿龍則坦承有發生性行為，但沒有性侵，自己在百貨公司時已幫忙支付化妝品費用，後來竟還要買金戒指，不想當盤子。

對此，法官檢視監視器，不論在超商跟汽車旅館當中，都沒有發現小莉神色有異，而且在超商時「已經脫離控制」，可是對店員應對沒有特殊反應，還走出去找阿龍，甚至打電話給阿龍嗆聲「我以為我被放鴿子了」、「放鴿子我會生氣」、「我報警了」，因此法官認為有違常理，且根據小莉的精神鑑定報告，發現壓力是來自於被「丟包」，而非是遇到痛苦經驗陷入強烈驚嚇的恐懼情緒，因此判決阿龍無罪。

阿龍無罪後，反告小莉誣告罪，被檢察官處分不起訴，阿龍又提起名譽受損的民事官司，求償80萬元，但法官認為，法院判阿龍無罪是因刑事訴訟基於罪疑唯輕原則，是否有強制性交犯行尚有合理懷疑，小莉提出性侵害告訴屬憲法保障其訴訟權範圍，因此判小莉免賠。

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