腸病毒疫情燒到跨年！國中小個案反常激增　常見症狀曝

▲疾管署疫情周報。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

今年腸病毒疫情反常，從春夏一路流行到冬季，甚至要拖到跨年！疾病管制署副署長羅一鈞今（26）日指出，最新預估高峰在12月中旬、單周上看3萬人次，1月中下旬才脫離流行期。而腸病毒個案除了以往常見的學齡前幼兒，近期觀察國中、國小染腸病毒個案明顯增加，發燒症狀不明顯、手腳卻有明顯紅疹。

依據疾管署監測資料顯示，第47周（11月17日至11月23日）門急診就診計26,077人次，較前一周（22,720人次）上升14.8%。羅一鈞指出，上周就診人次已經超過夏季高峰，再創今年新高，也為十年同期最高。

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▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明腸病毒疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

另外，上周社區定點醫師反映國小生及國中生腸病毒個案增加，症狀雖仍以手足口症、疱疹性咽峽炎為主，但常發燒不明顯、手腳卻有明顯紅疹。

羅一鈞指出，腸病毒主要發生在學齡前幼兒，上周門急診就診人次仍以0-4歲幼兒為主(46%)，但5-9歲占比(38%)和10-14歲占比(10%)近期持續增加，且5-9歲和10-14歲就診人次增加快速，單周分別增加17%和22%，高於0-4歲增幅(12%)，與定點醫師反映國中小生個案增加之觀察一致。

羅一鈞分析，過去比較不會看到國小、國中腸病毒個案，可能新冠疫情3年期間腸病毒「被打趴在地上」沒有出現流行，有很多小朋友小時候沒有罹患腸病毒，一直到最近一兩年才接觸而發病，所幸5歲以上國中、國小的小朋友得病，症狀會比較輕微。

至於原預期疫情本月底高峰、年底脫離流行，羅一鈞分析，近期觀察病例個案明顯上升，也不會那麼快就轉折下降，所以調整預估，高峰延至12月中旬，屆時單周就診上看3萬人次，1月中下旬才脫離流行期，腸病毒疫情跨年是2016年來首見，相當罕見。