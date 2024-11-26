2024更生美展開幕　法務部長鄭銘謙期盼「齊力復歸 守護久久」

▲「第79屆更生保護節慶祝大會暨更生美展開幕典禮」，法務部長鄭銘謙（中）與獲獎者合影。（圖／法務部提供）

記者吳銘峯／綜合報導

由法務部與財團法人臺灣更生保護會共同舉辦的「第79屆更生保護節慶祝大會暨更生美展開幕典禮」，26日隆重於台中市大墩文化中心演講廳舉辦，法務部長鄭銘謙親自到場主持。鄭銘謙致詞時，感謝各界對更生人長久以來的支持，更期盼在「齊力復歸」的共同努力下，「守護久久」的願景必將實現，讓每一位曾迷失的人都能一步步走向光明。

本次開幕典禮中也來了兩位特別來賓，分別是法務部前任部長施茂林與蔡清祥。2人在部長任內推動更生保護業務不遺餘力，現場有不少人均曾為2人提攜，場面溫馨。此外，臺灣高等檢察署檢察長兼更生保護會董事長張斗輝，以及前行政院政務委員林萬億，也均到場共襄盛舉。

鄭銘謙在致詞時，先對每位受獎者表達祝賀之意，並感謝臺灣更生保護會長期積極配合法務部各項政策。他指出，藝術是一座連結心靈的橋樑，透過「更生美展」，能深刻感受到更生人內心的轉變與生命的律動。更生保護的道路雖然艱辛，但有受獎人無微不至的陪伴與支持，使更生人得以重拾自信，勇敢踏出步伐，重新融入社會。鄭銘謙也感謝所有志工及協力單位長期以來的辛勞付出，相信在「齊力復歸」的共同努力下，「守護久久」的願景必將實現，讓每一位曾迷失的人都能一步步走向光明。

本次「2024更生美展」開幕暨「風華—殘夢後的寧靜」新書發表會，展出全國出監藝術達人創作，以及臺中地區各矯正機關收容人之教化藝文及作業技訓作品。包括劉鴻文個展，及陳雪花、顏正國、黃銀呈、賴啟源、賴明源、莊進益、廖祥致、楊逸、朱國富等出監藝術家邀請展，參展件數80件，為歷屆出監藝術家參展件數最多。

▼2024更生美展開幕，法務部長鄭銘謙（中）到場參觀。（圖／法務部提供）