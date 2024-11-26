前新北市議員高敏慧涉詐領助理費　二審仍認定非貪污判2年

▲前新北市議員高敏慧，2022年底因案入監，到地檢署報到執行。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

曾經六連霸、民進黨前新北市議員高敏慧，涉嫌在10年內以人頭戶詐領助理費高達千餘萬元，遭檢方依照涉嫌《貪污治罪條例》「利用職務詐取財物罪」提起公訴。一審不認定她犯貪污罪，僅以「使公務員登載不實罪」判刑2年6月。案經上訴，高等法院二審26日宣判，仍不認定她貪污，改判刑2年，二人均可易科罰金。可上訴。

高敏慧自1998年起就當選台北縣議員，而後台北縣升格為新北市，高敏慧也持續連任選上新北市議員，完成6連霸，總計前後擔任議員長達24年。不過她因2022年10月底，遭最高法院認定她在2000年至2004年間，以簽立空白補助款用牋、或市民代表建議書的方式，將補助款額度以3成不等的代價，販售給廠商。至於廠商則提供不實發票、單據，藉以核銷單據。因此高敏慧遭判刑5年定讞，已經發監執行；她也因為在監無法參選議員，中斷6連霸的紀錄。

至於她犯下的這起詐領助理費案，檢方起訴指出，她在2009年到2019年間透過黃姓助理找了10名人頭戶，用以核銷市議會補助的助理費。檢方統計後，認為她總計詐領助理費高達1141萬餘元，因此依照貪污重罪，對高敏慧與黃姓助理提起公訴。

一審法院審理時，高敏慧與助理僅坦承部分犯行，但一審法院發現，高敏慧雖然以人頭戶詐領高達1141萬餘元，但她私人聘雇的助理費更多達1142萬餘元，已經超過詐領的費用，因此一審不認定她犯貪污罪，僅依照「使公務員登載不實罪」，將高敏慧判刑2年6月、助理判刑1年2月。案件上訴第二審。

二審高等法院審理期間，高敏慧因前案入獄服刑。她在二審一改先前態度，完全坦承犯行。全案於26日宣判，高院也不認定她犯下貪污罪，還是論處「使公務員登載不實罪」，考量她犯後態度良好，高院再減輕刑度為2年，助理也改判有期徒刑1年，二人均可易科罰金。