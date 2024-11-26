妻等他出獄14年...上完大夜班直奔探監　更生藝術家感動悔過

▲更生藝術家劉鴻文（右）參加更生美展，作品今日起在大墩文化中心展出，法務部長鄭銘謙（中）到場。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

更生人劉鴻文因為販毒遭判刑21年，執行14年半後出獄，他入獄期間習得繪畫能力，多幅作品奪獎31次，今日起作品在大墩文化中心展出。劉鴻文說，感謝不放棄的母愛跟妻子不離不棄14年多，妻子每次上完大夜班就來探監，不放棄自己，讓劉鴻文徹底改過向上，謝謝太太就如古代王寶釧苦守寒窯，辛苦扛家。

2024 更生美展今（26）日起在台中市大墩文化中心開幕，展出全國出監藝術達人創作的教化藝文及作業技訓作品，此次包括劉鴻文個展及陳雪花、 顏正國、黃銀呈、賴啟源、賴明源、莊進益、廖祥致、楊逸、朱國富等出監藝術家邀請展，參展件數 80 件，歷屆最多。

法務部長鄭銘謙表示，更生朋友能夠重新找回人生的方向，也能讓社會看見他們努力不懈的堅持，藝術是一座連結心靈的橋樑，透過更生美展能深刻感受到更生朋友內心的轉變，相信在齊力復歸的共同努力下，守護久久的願景必將實現，讓每一位曾迷失的人都能順利找到回家的路。

更生藝術家劉鴻文販賣毒品遭判刑 21 年入監服刑，因為不放棄的母愛，立志徹底改過向上。於台中監獄服刑期間參加技訓班，啟發了他對藝術的興趣，進而全心投入水墨創作，14 年來奪獎 31 件。

劉鴻文說，感謝妻子不離不棄，尤其遇妻子值大夜班時，上午8時一下班就來會客，平時每個星期也都來看他，讓他內心深受感動，如此不辭辛苦從不曾放棄，在這漫長的刑期中，妻子一肩挑貣養家的責任，照顧子女守護家庭，還等他回來團圓。

劉說，古代王寶釧苦守 寒窯 18 年，我的妻子就算不如王寶釧，但這一等也是 14 年半的青春歲月，真的很謝謝她。也感謝能在更生保護會更生美展舉 辦個展，讓他的作品能於台中市立大墩文化中心展出，會繼續努力創作，再創佳績。