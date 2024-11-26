「背包狂人」遙控炸彈炸內湖軍用品店　上訴加重改判4年半定讞

▲綽號「背包狂人」的劉姓男子，遙控炸彈縱火遭判刑定讞 。（圖／記者黃宥寧攝）



記者吳銘峯／台北報導

內湖知名的軍用品店，2023年7月間遭人縱火，經過清查後，竟是有人在店內背包中，放置遙控炸彈，引爆後燒毀店內大量商品。檢警循線逮捕綽號「背包狂人」的劉姓男子，劉男供稱因與對方有商業糾紛，心生不滿才會遙控縱火。一審將劉男判刑3年10月，二審更加重改判4年6月。全案再上訴，最高法院26日駁回上訴定讞。

近年來因資訊科技進步，台灣也出現越來越多的炸彈事件。高雄2019年5月間，一名女子因不滿前男友欠錢，與現任男友製作包裹炸彈，將對方炸成全身64％嚴重燒傷，左側睪丸更因此壞死。2022年1月間，台積電某包商不滿同事，竟製作遙控炸彈放置對方的機車車廂內，造成對方手指截肢。而去年發生的這起內湖軍用品店縱火案，手法更是細膩。

據了解，本案被告為現年34歲的劉姓男子，他居住在桃園地區並經營軍用品店，創立軍規戶外用品品牌，也因此常上電視、YouTube節目受訪，被外界稱為「背包狂人」。但他卻因商業糾紛，犯下這起案件。

判決指出，劉男在在特種部隊服役時學到的製作點火裝置技術，還因為自己開業，容易取得製作點火裝置的器材。案發於去年10月，某晚近7點左右，劉男先駕車到該軍用品店1樓店面，假裝為顧客選購商品，趁機將自己使用遙控點火器、金屬引線、汽油瓶等物品所組合製作之點火裝置，放置於店面販售東區東面商品架上陳列之背包內，隨即離開。

晚間8點半多，店家已經打烊，劉男透過遙控器引爆炸彈，火勢隨後蔓延開來，燒毀店內商品、貨架等。消防隊獲報後，到場疏散民眾。火勢撲滅後，火場鑑識人員察覺有異，報請檢警單位偵辦。檢警在案發後3天就逮捕劉男。全案宣告偵破，檢方依照「公共危險」等罪嫌，提起公訴。

一審法院審理後，認定劉男有罪，將他判處有期徒刑3年10月。但案件上訴二審後，高等法院審理時，認為劉男行為有高度危險性，再加上犯後雖坦承犯行，但並未賠償被害人、取得和解。因此二審加重刑度，改判有期徒刑4年6月。全案再上訴，最高法院26日駁回上訴定讞。

▼知名戶外用品店，去年7月間遭遙控炸彈縱火，損失數十萬元。（圖／記者張君豪翻攝）