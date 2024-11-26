空姐五星級飯店內踩空跪跌求償1844萬　二審逆轉改判飯店免賠償

▲空姐在飯店內踩空摔倒，高等法院二審逆轉改判飯店免賠償。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

美國聯合航空田姓空姐，2018年間到香格里拉遠東大飯店住宿，結果晚間9點走出飯店的大門車道時，一腳踩空，雙膝跪跌在地面上，手腳多處受傷。空姐求償1844萬餘元，一審判決飯店敗訴須賠償44萬餘元。案經上訴，高等法院26日的二審卻改認定飯店無疏失，逆轉判決免賠。可上訴。

田姓空姐起訴主張，自己因工作2018年10月30日降落台灣後，晚間8點住進香格里拉台北遠東國際大飯店。到了晚間9點多，空姐打算到附近的夜市，走出飯店大廳大門、要進入車道時，因飯店門外燈光昏暗，又逢下雨導致地面濕滑，結果飯店因地面高低落差，但卻未放置警告標示或設置安全防範措施，也沒派專人提醒應注意地面的高低落差，害她一腳踩空、重心失衡，身體往左側傾倒，雙膝跌跪至飯店凹凸不平地磚之地面。

空姐這一摔，左側肩膀、左手肘、左膝蓋、左腳踝、右手腕、右膝蓋等多處均受傷。她也當下就向一旁的服務人員表示，必須跟上級反應改善地面高低落差之安全缺失。而空姐更主張，她耗費大量時間治療，至今仍未復原，因此留職停薪無法工作；還因為行走或拿物品就需忍受身體上各種莫名疼痛，精神受創甚鉅，嚴重影響工作及生活品質。因此提出民事訴訟，求償包含300萬元精神慰撫金與300萬元懲罰性賠償金在內的1844萬餘元。一審台北地院審理後，判決遠東飯店須賠償44萬4995元。案件上訴第二審。

二審高等法院審理後，卻出現不同認定。高院指出，空姐摔倒的地面建築設計符合建築相關法規，並通過建築物安全檢查，且為行人通道路緣常見的設計，其他觀光飯店也經常看到如此設計，可見遠東飯店的地面符合一般業界所採認之標準，因此可以認定遠東飯店提供服務時，符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性，並未欠缺安全性。

此外，高院也調查當日臺北氣象站雨量資料，以及事故發生時之監視錄影畫面截圖，認為當天並無降雨造成濕滑的情況。另外摔倒處為行人通道，地面鋪設紅色地毯；鄰接處為車輛通道，鋪設有地磚。人行道考慮保護行人、導引車流的需要，大多高於相鄰車道。所以一般人可預期人行道與車道間有高低落差存在。高院認為，按諸一般情形，通常不會發生行人摔倒之結果。

最後高院指出，一般人行走時，因各人之身體狀況、注意力、行走習慣各異，即便路面沒有高低差，也有可能踩空跌倒，不見得全然都是路面高低差、沒有設置安全標誌等等錯誤。所以高院認為，空姐跌倒與路面高低差不見得具有因果關係，再加上遠東飯店車道地面高低差並無違反《消費者保護法》的情形，因此高院逆轉改判遠東飯店不須賠償。