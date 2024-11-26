NONO性侵案再獲不起訴　2被害人聲請再議獲准！發回士檢續查

▲ NONO涉嫌對2名被害人犯案並獲得不起訴處分。被害人再議，高檢署將不起訴撤銷，發回續查 。（圖／記者黃宥寧攝）



記者吳銘峯／台北報導

藝人NONO（陳宣裕）爆發性侵案件，案經士林地檢署偵查終結，認定他侵害6名女子，因此提起公訴。但士檢也對北檢移轉管轄的2起NONO性侵案件，做出不起訴處分。2名被害女子不服，向高等檢察署聲請再議。案經高檢署審理後，25日再度撤銷不起訴，發回士檢續查。

#Metoo事件發燒後，去年5、6月間也延燒到演藝圈。其中直播主網紅「小紅老師」，去年6月間宣稱集結多名被害女子，向檢方提出告訴。案件經由檢方調查，去年8月間由台北地檢署發動偵查行動，搜索NONO住處，並查扣手機、筆電等物品。北檢在訊後將NONO以50萬元交保，還核發被害人保護令，禁止NONO接近、騷擾被害人。總計共有10人提出告訴。

但去年12月間，北檢認定其中3名被害人部分因罪證不足，做出不起訴處分，至於其餘7名被害人部分，則因管轄關係轉由士林地檢署偵辦。士檢於今年5月間偵查終結，認為NONO利用藝人知名度，陸續於2008年、2010年、2011年、2013年間，假借介紹工作或錄影結束吃消夜的名義，邀約被害人到住處、飯店、車上等地獨處，進而伸出狼爪，總計他侵害6名被害人、涉犯7個罪名。士檢因此提起公訴，目前正由法院審理中。

至於北檢3名被害人不起訴部分，其中有2名被害人不服，向高檢署提出再議。高檢署首度發回續查，北檢也將2名被害人案件，移轉管轄到士林地檢署，但士檢於本月初做出不起訴處分。被害人不服，再度向高檢署提出再議，而高檢署收案後也迅速分案處理，認為士檢偵查不完備，有清查之必要，因此再度撤銷不起訴處分，發回士檢續查。