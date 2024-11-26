「台灣尚勇」登國際陳傑憲喊統一的驕傲　被點名打MLB自謙未達世界高標

▲中華隊12強隊長陳傑憲。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

中華隊在本屆世界12強棒球賽中一路過關斬將奪下金牌戰，場邊的觀眾與球迷也因為應援曲嗨翻天。改編自統一獅應援曲「統一尚勇」的「台灣尚勇」，一路響奏到日本，此次擔任隊長的陳傑憲26日直言是「統一的驕傲」，這首歌很有震撼力、很有影響力；至於被外媒力捧可以打MLB，他則謙稱，「我不認為我自己有達到世界的最高標」，只是這次賽會很幸運展現出來給大家看到。

改編自統一獅應援曲「統一尚勇」的「台灣尚勇」，自預賽對日一戰回歸後，一路從台北大巨蛋吹響到東京巨蛋，是中華隊帶動士氣的關鍵之一，也讓統一獅以另類方式登上國際。陳傑憲也直言，「統一的驕傲，這首歌是統一的應援曲，其實慢慢被大家接受、被大家說這首歌很有震撼力、很有影響力」。

陳傑憲說，要球迷為球員加油，球迷提出的要求球員勢必也要一點回應，「在國際賽時候聽到這首歌我會很開心，因為我知道網路上議論紛紛，最後這首歌有放出來，讓全台人民都能很享受地為我們應援，我們在場上也能夠很開心很享受地接收到球迷為我們的應援，我們在場上就更有動力執行」。

而陳傑憲此次賽會打擊率飆破6成，金牌戰的3分砲更是一棒澆熄日本氣勢，也讓他被外媒力捧可以打MLB。對此，陳傑憲笑說，「我覺得大家都把我看得太高，其實我不認為我自己有達到世界的最高標」。

陳傑憲說，這次的賽會他很幸運地展現出來給大家看到，在這之前在低潮的時候大家怎麼看？相對的，就是因為我覺得，人生跟棒球一樣，一定會有高低潮，「我在低潮的時候大家可能就會對我比較沒信心，很幸運我在這次大賽剛好狀況拉起來，打了一個很棒的成績，讓全台人民更認識我們更認識棒球，我覺得我自己是幸運的，不是實力多好」。

陳傑憲笑說，感謝平常有在做好事，然後也有在廟拜拜，所以我才會這麼好運，「我不覺得我實力多厲害，我覺得我自己很好運而已」。