500元鈔票改印金牌中華隊？陳傑憲驚訝　曝隊友頒獎嗨喊：換我們了啦

▲12強金牌中華隊長陳傑憲。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

中華隊在本屆世界12強棒球賽中一路過關斬將，在金牌戰以4比0完封日本登頂世界第一，創下中華棒球隊新紀錄。外傳總統賴清德擬要將500元上的少棒圖樣改成此次的冠軍隊，擔任隊長的陳傑憲聽聞後反問「真的假的？」喜悅之情溢於言表，還分享當時在頒獎時，就有隊友在喊說500元要換他們了；他還開玩笑說，「以後我的錢可能不會有1000，都是500」。

對於「死忠球迷」總統賴清德拋出規劃要將500元上的少棒改成此次的12強冠軍隊，陳傑憲聽聞後秒回「真的假的？」，喜悅之情溢於言表。他也分享，在頒獎時候，就聽到隊友說，「水啦、水啦，500元換我們了啦」，就是可以換人了可以換人了。

陳傑憲說，其實聽到這個他就很期待，是不是以後真的是能夠出現在鈔票上，因為意義真的不一樣，「由我們這個世代呈現給大家看，以後我的錢可能不會有1000都是500」。

至於收到院長卓榮泰準備的「感謝表」，心情如何？陳傑憲坦言，說真的回到台灣後，就回到現實，「我們在日本拿了世界冠軍，大家都說好像在做夢，然後回到台灣時候，就是看到那麼多人那麼多媒體那麼多球迷朋友為我們感到驕傲，就變得很真實，因為我們真的拿下冠軍、歸國，有英雄般的接見、迎接」，真的很受寵若驚，也很謝謝全台灣的人民為我們感到驕傲。

而媒體也問到，有立委提案，要將奪下12強金牌的11月24日定為國家棒球日？陳傑憲說，「所以我才說不太真實，這次打冠軍後回來，有很多台灣人民或官員在幫我們大肆宣傳，其實從小到大沒有這樣子過」。

「所以你問我，我只能說受寵若驚、很開心。」陳傑憲說，也希望因為這次的世界冠軍，能讓台灣更關注棒球、更關注基層的小朋友。

陳傑憲說，要培養一個很厲害、很強的球隊，勢必從小開始養成，不要只看國際舞台、打下世界冠軍，只看了這面而已，其實從小就要開始培養、去投入，相信未來台灣會一直在世界舞台被看見。