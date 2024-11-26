味全龍見面會變「台北城市冠軍英雄」　綠批自我矮化！蔣萬安：即刻修正

▲為慶祝中華隊奪冠，台北市長蔣萬安26日舉辦味全龍見面會，但名稱寫「台北城市冠軍英雄見面會」，引發外界批評自我矮化。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

記者袁茵／台北報導

中華隊在世界12強賽金牌戰以4比0擊敗日本隊，總統府26日下午3時20分舉行「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，而台北市長蔣萬安25日也宣布，26日晚上要舉辦味全龍見面會，但整個活動規劃臨時，直至26日早上才發出公告，名稱叫「台北城市冠軍英雄見面會」引發網友批評。對此，體育局長王泓翔不斷表示會檢討，蔣萬安也強調「即刻修正」。

蔣萬安26日下午赴台北市議會市政總質詢，民進黨台北市議員簡舒培表示，「台灣隊得第一，全台灣大家都在蹭聲量，我覺得這是一件好事，因為台灣隊得第一，每個人與有榮焉。」可是蔣萬安卻蹭得很漏氣，宣布要加碼10％獎金後，結果沒有選手設籍在台北市，就被大家惡搞「太陽餅沒太陽，車輪餅沒車輪，可樂果沒可樂，中華台北隊沒有台北人。」

蔣萬安指出，確實現行辦法裡面，需要符合一定資格才能發放加碼獎金，體育局未來應該先做好相關確認，他再來宣布；不過這次針對台北市球隊的味全龍選手、教練、防護員、訓練員等一直支持中華隊的幕後英雄，台北市都會給予獎勵金。





▲台北市長蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

簡舒培提及，蔣萬安如果要獎勵，其實應該提早做好規劃，不要宣布後又漏氣，而蔣萬安今天又臨時宣布要辦「台北城市冠軍英雄見面會」，但什麼叫「台北城市冠軍英雄」，是另一個比賽嗎？蔣萬安說明，就是針對味全龍選手、教練、訓練員、防護員有機會跟球迷見面。

簡舒培認為，那這就是台灣隊的球員、台灣的英雄，哪有什麼「台北城市冠軍英雄」，要加冕就是台灣英雄，就算在台北市的球隊、給予相關獎金，但加冕的是台灣英雄，畢竟棒球缺一不可，為什麼會是「台北城市冠軍英雄」，「你在怕什麼？」為何需要將英雄分門別類？

只見蔣萬安沒有正面回答，民進黨台北市議員許淑華也追問，今晚「台北城市冠軍英雄見面會」要不要改名字，新北市的活動也叫「世界12強棒球賽 台灣英雄見面會」，台北市這樣子真的有點落漆，且明明台北市體育局的通知也是說「世界棒球12強見面會」。台北市體育局長王泓翔則允諾，「我們體育局回來做調整。」

許淑華說，要蹭就要蹭的漂亮一點、格局高一點，此名稱是蔣萬安的決定嗎？王泓翔回應，「這是我們幕僚作業的⋯我們檢討，我們可以馬上調整。」並且不斷表示「體育局檢討」、「幕僚該檢討就檢討」。

另外，關於此場見面會要花多少錢、從哪裡支應？王泓翔說明，是以各局處分攤經費處理，加起來總共60萬元，一切依照相關法規辦理。

最後，許淑華強調，自己看到這名稱也很傻眼，當全世界知道台灣棒球這麼強的時候，台北市卻自己矮化自己，這樣行為對嗎？蔣萬安表示，體育局會即刻修正，最重要的是在很多場合就是中華隊、Team Taiwan。