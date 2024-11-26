奪金牌後第一件事「找老婆」　陳傑憲曝理由：希望他們在安全的地方

記者陳家祥／台北報導

本屆世界12強棒球賽，中華隊一路過關斬將豪奪金牌，登頂世界第一。擔任此次中華隊隊長一職的陳傑憲，在奪下金牌後急著「找老婆」的畫面瘋傳，引發熱議；對此，他今解釋，很幸運打出不錯成績，所以關注度會比較高，「所以在那個混亂的場面，我會希望我的老婆跟小孩都在一個比較安全的地方」，不想要她們在混亂的場合發生一些危險之類。

▲中華隊12強奪金牌，隊長陳傑憲受訪。（圖／記者湯興漢攝）



針對今天餐會中氣氛非常歡樂，陳傑憲受訪時說，剛好今天邱智呈、團長Rina還有曾豪駒教練生日，剛剛在舞台上聯盟也很用心幫他們辦生日，剛好就找到一個機會起鬨讓他們在舞台上跳一段生日之舞、祝福，稍微有點嚴肅的情況下有點驕傲。

媒體接著問，在球場時經常在「找老婆」，暖心舉止引發球迷熱議？陳傑憲解釋，老婆帶小孩來到日本幫他加油，他知道這次有好的成績所以全台人民都會想要共襄盛舉，自己可能在比賽中也很幸運打出不錯成績，所以關注度會比較高，「所以在那個混亂的場面，我會希望我的老婆跟小孩都在一個比較安全的地方，然後可以去行走或是做任何事情」。

陳傑憲表示，在那情況下，他當然會擔心老婆跟小孩是不是安全，「所以我希望她們先安頓好，然後我再好好的面對各位媒體們或各位球迷們的熱情迎接」。

陳傑憲強調，因為有家庭才會有他，他才能好好在場上專心專注比賽，「所以相對的，我現在有這樣的關注度，我也希望他們能夠先在一個安全的情況下，我再好好去接受大家的迎接」。

陳傑憲說，所以他才一直說「我老婆、我小孩」，因為想要確保他們是不是安全的，「因為你有知道，小孩那麼小，老婆又帶著小孩，基本上東西會很多，我不想要她們在混亂的場合發生一些危險之類」。

媒體追問，昨日接機時，是否有被動線嚇到？陳傑憲表示，人生第一次下飛機這麼擁擠，但沒辦法，畢竟是國家大事，「台灣棒球史上第一次拿了世界冠軍，會有這樣的場面，大家都...，我是覺得一定會是這樣子，因為大家熱情，但當然就是我們第一次遇到會不知所措，很謝謝大家熱情的迎接，謝謝大家也把我們看這麼重」。

