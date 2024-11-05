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嘉義父子開車北上賣粽葉「科技園區迷路」　桃警緊急尋人

▲嘉義縣蘇姓父子昨天清晨開車載著老父北上賣粽葉，卻迷途在桃園市，桃園市大園警方接獲通報，透過監視器一路追查在觀音區桃科工業區內尋獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲嘉義縣蘇姓父子昨天清晨開車載著老父北上賣粽葉，卻迷途在桃園市，桃園市大園警方接獲通報，透過監視器一路追查在觀音區桃科工業區內尋獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

嘉義縣蘇姓男子昨（4）日清晨，開車搭載八十餘歲父親一起北上賣粽葉，開到桃園迷途後，因為忘帶手機無法導航也沒辦法求助，只好一路在觀音地區打轉，家人整天聯絡不上，最後決定報警求助，大園警方接獲嘉義警方通報後，透過監視器確認蘇男車輛蹤跡，警方動員大批警力2個多小時搜尋，最後在桃園科技園區內尋獲蘇男父子，後續立即聯繫家屬前來接回。

大園分局指出，昨天下午4時許勤務指揮中心接獲嘉義警方轉報，54歲的蘇姓男子清晨駕駛小貨車，載著八十幾歲的父親從嘉義住處北上，家屬發現2人離家多時且未帶手機無法聯繫上，擔心2人安危決定報警求助，經嘉義警方定位行車軌跡，發現蘇男小貨車最後出現在桃園市觀音地區，隨即通報大園警方協助搜尋。

▲嘉義縣蘇姓父子昨天清晨開車載著老父北上賣粽葉卻迷途在桃園，警方在桃科工業區內尋獲，帶回分駐所休息，並通知家人前來認領。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲嘉義縣蘇姓父子昨天清晨開車載著老父北上賣粽葉卻迷途在桃園，警方在桃科工業區內尋獲，帶回分駐所休息，並通知家人前來認領。（圖／記者沈繼昌翻攝）

觀音分駐所獲報後立即調閱監視器，發現蘇姓父子小貨車在台66線往新屋方向四處移動，由於天色漸暗，擔心入夜後蘇男父子人在異鄉可能孤立無援，因此通報線上警力沿蘇男小貨車軌跡在附近擴大搜索，經過2小時努力搜尋後，終於在桃園科技園區大潭北路上攔獲蘇男小貨車。

蘇男被警方攔下後驚魂未定，僅透露帶父親出門要到北部賣粽葉，卻不知為何突然迷路，因忘記帶手機無法求助導航，只能憑感覺趴趴走，根本不知身在何處，心裡又急又累。員警見2人疲憊不堪，將2人帶回分駐所休息並提供熱食與飲料讓2人補充體力，後續也通知蘇男家屬前來接人，蘇男家屬對警方熱心積極助人感謝不已。

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