台61高架大園段資源回收車爆胎翻覆　占兩車道塞爆了

▲一輛滿載資源回收物的大貨車，在台61線大園南下高架路段因爆胎後翻覆，警消到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一輛滿載資源回收物大貨車今（18）日上午行經台61線南下大園高架路段時，因左前輪突然爆胎，導致車身立即左傾翻覆，車內回收物散落內側與外側車道，大園警方據報到場處理，大貨車王姓駕駛幸未受傷，酒測值為零，因現場僅剩外側與路肩可供通行，警方實施交通管制，引導車流通過，至於肇事原因仍在調查，目前現場還在消化車陣排解中。

▲一輛大貨車滿載資源回收物今天上午在台61線大園南下高架路段因爆胎後翻覆，滿車資源回收物散落一地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方指出，42歲的王姓男子上午8時許駕駛大貨車滿載資源回收物，行經南下台61線高架40.2K處（即大園路段）時，突然左前輪爆胎，大貨車失去重心往左傾斜瞬間翻覆，車上滿載資源回收物散落一地，佔用內側與外側車道，警消據報後立即趕往現場處理，所幸王姓男子並未受傷，經酒測後酒測值為零。

▲事故發生後，後方車陣綿延數公里。（圖／記者沈繼昌翻攝）

因事故現場幾乎佔用2個車道，大園交通分隊獲報後派員到場實施交通管制，引導車流慢慢通過，現場僅剩外側車道與路肩通行，並通知權責單位至現場協助排除，至於真正肇事原因仍在調查釐清，現場壅塞車陣仍在排除中。