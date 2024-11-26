債務糾紛持刀「狂砍頸部」雙手、大腿狂噴血　莽男下場慘曝

▲桃園市陳姓男子去年1月間因債務糾紛，竟持刀向黃姓男子揮砍，導致頸部、雙手手臂與大腿等處遭穿刺傷害，經送醫急救才倖免於難。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子與黃姓男子有債務糾紛，去年1月間在桃園市桃園區向黃男興師問罪，雙方一言不合發生扭打，陳竟持刀朝其頸部、雙手手臂與大腿等處揮砍，導致多處遭穿刺傷害，黃經送醫急救才救回一命。桃園地檢署日前偵結，依殺人未遂罪嫌將陳男起訴。

檢警調查，22歲的陳姓男子與黃姓男子有金錢債務糾紛，去年1月28日晚間7時許，陳男前往桃園市桃園區宏昌八街一處民宅，和黃就債務問題談判，雙方發生口角後扭打，過程中，陳竟持刀朝黃頸部與大腿等處揮砍，黃以雙手阻擋，導致頸部、雙手手臂與左側大腿處遭受穿刺傷害，黃男友人發現後報警處理，所幸黃男送醫急救救回一命。

桃檢複訊時，陳男坦承犯行，但辯稱僅想教訓被害人，檢方根據現場監視器畫面截圖、現場照片與被害人診斷證明，主觀上認為被告下手力量之輕重，請根據證人指稱，是陳先持刀攻擊黃的頸部，當場鮮血亂濺，由於頸部為生命中樞，屬於人體要害部位，檢方認定陳有殺人犯意，偵結依殺人未遂罪嫌起訴。

男一方面，檢方又查出陳還涉嫌誣告、藏匿共犯、湮滅證據、偽證與贓物等犯行，將另案偵查起訴。