澎湖尖山商港貨櫃藏大麻花！600多公斤市價11億元　毒梟8人遭起訴

記者陳洋、劉人豪／澎湖報導



海巡署偵防分署澎湖查緝隊於9月11日，在澎湖尖山商港攔截正欲運往台灣的貨櫃，經查發現貨櫃夾層內，藏有1000多包乾燥大麻真空包，重達600多公斤，市價約11億多元，全案依違反毒品危害防制條例移送澎湖地方檢察署偵辦，今（19）日起訴被告共8人。

▲毒梟中秋貨櫃藏大麻，海巡攔截市值11億多。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

海巡署偵防分署澎湖查緝隊指出，日前接獲線報，有不肖分子將毒品藏匿於貨櫃夾層運送進入台灣，遂報請澎湖地檢署指揮組成專案小組，9月11日在澎湖尖山商港，攔截正欲運往台灣的貨櫃，經查發現貨櫃夾層內，藏有1000多包乾燥大麻真空包，重達600多公斤，市價將近新台幣11億多元，若捲成大麻菸約可供120萬人次吸食。

專案小組調查發現，不法走私集團，利用中秋節前夕，澎湖往來台灣貨運量較大時機，藉此利用貨櫃夾藏大麻毒品，卻不知早就被專案人員盯上，經多日埋伏跟監，發現不法集團欲將夾藏大麻之貨櫃運往台灣本島之際，見時機成熟發動聯合查緝，將許姓男子等犯嫌當場人贓俱獲，並擴大追查大麻來源，全案依違反毒品危害防制條例移送澎湖地方檢察署偵辦，於11月19日起訴被告共8人。

澎湖查緝隊表示，大麻為我國毒品危害防制條例第二級之毒品，吸食易產生被害妄想、錯覺、幻覺、焦慮、睡眠障礙等戒斷症狀，並造成記憶、學習及認知能力減退、精子減少及懷孕婦女早產等危害，本次專案小組破獲大量乾燥大麻，有效遏止毒品流入社會，並避免影響社會治安及國人身心健康。