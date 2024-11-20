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台美破1億大麻花走私案　操盤手是富二代！混黑幫+高球職業選手

記者張君豪／台北報導

財政部台北關日前查驗2只從美國舊金山進口的國際郵包，關務人員先後發現裏頭藏匿高品質大麻花共30包、重量達17.2公斤，關務署會同保三總隊及刑事局國際刑警科共組專案小組，並報請台北地檢署盈股檢察官游欣樺指揮偵辦，警方先逮捕收貨人陳嫌，並陸續根據發貨地點，再度查驗3只從美國舊金山進口國際郵包，在查獲夾藏大麻花毒品包裹共60包，重量達33.8公斤，兩次攔查大麻花重量達51公斤，若以市價每公

▲台美警方偵破1億大麻走私案，在LA逮捕操盤的富二代鍾嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台美警方偵破1億大麻走私案，在LA逮捕操盤的富二代鍾嫌。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

克2千元估算，該批毒品市價高達1.02億新台幣。

台灣警方鎖定寄發大麻毒品郵包的犯嫌為有竹聯幫明仁會背景的鍾男（30歲），他在美國加州境內購買合法、低價的大麻成品，從2023年9月起陸續以各類國際郵包把這些大麻花寄來台灣，前後多達3次；關務署今年10月發現上述國際郵包以沙發名義寄入台灣，但經儀器掃描卻發現內藏有數十包的大麻花，專案小處成員先清空包裹內毒品後，偽裝成送貨員循線逮捕收貨的運毒車手陳男。

這次跨國專案行動，台灣刑事局會同美國國土安全調查署（HSI）、緝毒局（DEA）、聯邦調查局（FBI ）及洛杉磯市警局（LAPD）、及台灣保三總隊、關務署台北關、北市中山、大同分局、新北市板橋、金山、新店分局共組專案小組。由國際刑警科會同美方單位追捕鍾嫌、國內警力搜捕運毒車手等8名涉案犯嫌，從2022年底到2024年共發動5波拘提搜索行動，並查獲贓證物大麻51公斤、工作手機4支、網卡2張、空氣槍7支、大麻軟糖65顆、毒品咖啡包51包、大麻煙油86支、加熱器8支、分裝器具1組、研磨器1個等證物。

▲台美警方偵破1億大麻走私案，在LA逮捕操盤的富二代鍾嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，在美國洛杉磯舊金山策畫運毒的明仁會成員鍾嫌是台灣旅美富二代，家中長輩不僅是台灣某建設公司股東，他旅美還長期鍛鍊高爾夫球技，領有台灣高球協會職業教練、職業選手證件，並長期在LA開設高爾夫球教學課程。

▲台美警方偵破1億大麻走私案，在LA逮捕操盤的富二代鍾嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

台灣關務署及刑事警察局歷經長期監控，根據這批大麻的寄送發貨軌跡鎖定旅居美國LA的鍾男涉案，美國聯邦調查局和國土安全部、洛杉磯警方會同刑事局國際刑警，由我方駐美西警察連絡官及國際科偵一隊幹員共赴洛杉磯查捕鍾嫌，經美方幹員逮人後在機場交接鍾男，再由我方人員押解返台，鍾嫌返國後依觸犯組織犯罪條例解送台北地檢署偵辦。

▲台美警方偵破1億大麻走私案，在LA逮捕操盤的富二代鍾嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

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