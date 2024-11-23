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桃園女學生搭專車右腳才上車「左腳慘被拖行」　受傷畫面曝

▲桃園某工商一名高一女生今年9月中旬上學搭乘校車時，右腳才踏上車門，司機就關門開走，造成女生左腳被絆倒拖行受傷，學生家長質疑校方消極低調處理。（圖／學生家長提供）

▲桃園某工商一名高一女生今年9月中旬上學搭乘校車時，右腳才踏上車門，司機就關門開走，造成女生左腳被絆倒拖行受傷，學生家長事後質疑校方低調處理。（圖／沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某工商一名女學生，今年9月中在桃園區搭乘學生專車上學時，右腳才踏上車門，司機隨即開車上路，女學生被拖行數公尺嚴重受傷，家長事後投訴校方事發後低調消極處理，還把責任推給遊覽車公司與保險公司處理，家長除已向警方提告外，並擬委託律師向法院提出民事訴訟討回公道。

該所學校指出，校方事發後已積極安排遊覽車公司與家長協調，並透過導師向學生及家長密切連繫，爭取發放慰問金；市府教育局表示，校方已與家長協調過2次，並於事發時發放慰問金1萬元。校方將於下週五與家長再次召開協調會議，教育局將持續關心本案辦理結果，並請該校關心學生狀況，提供必要之輔導措施。

據指出，今年9月13日上午6時40分許，一名高一女學生在桃園區中正路準備搭校車上學時，司機同時開了前後門讓學生上車，女學生從後門上車時，右腳才踏上車門，司機就關上車門直接開走，害女學生左腳卡在車門被拖行數公尺，直到路人大喊「壓到人」了，司機才緊急停車下車察看，後來找來救護車把女學生送醫治療。

▲桃園某工商高一女生搭校車受傷，家長認為校方消極處理，女生受傷嚴重無法上學。（圖／學生家長提供）

▲桃園某工商高一女生搭校車受傷，家長認為校方消極處理，女生受傷嚴重無法上學。（圖／學生家長提供）

女學生家長指控，校方事發後態度消極，還企圖把責任推給保險公司與遊覽公司，原本說好校長會打電話給家長，但等了幾天，家長始終未接到學校電話關心，僅有導師出面處理，事後校方還要家長找保險公司與遊覽車公司協調。

學生家長質疑，校方把責任推給保險公司、遊覽車公司，女兒剛上高中才進入學校沒幾天就發生意外，最近1個多月時間左腳都沒法伸直，更無法走路，也沒辦法去上學。此外，事發後班導與司機來看女兒，司機包了一千元，後來談到事後處理方式時，司機竟表示，「當天不該開後門讓學生上車，學校規定不能讓學生從後門上車」，最後還說「反正你們已提告了，就給你告啊，看看法院怎麼判再說」。家長強調，除向桃園警分局提告外，擬委託律師研議對校方及遊覽車公司向法院提出民事求償。

學校則回應，事發後校方積極與家長協調，並透過導師向學生及家長保持密切連繫；相關醫療理賠部分也爭取由保險公司放寬標準分階段給付，但部分包括醫美及日後上下課交通費等並非校方說了算，因此也積極與保險公司及遊覽公司協調中。

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