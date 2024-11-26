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南消二大隊官田分隊消防救災機器人正式上線　打造高效率救災團隊！

▲台南市消防局官田分隊新增消防救災機器人，官田消防分隊26日至轄內場所進行該項設備的訓練，讓消防人員更加熟稔其特性及操作技巧。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局官田分隊新增消防救災機器人，官田消防分隊26日至轄內場所進行該項設備的訓練，讓消防人員更加熟稔其特性及操作技巧。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局官田分隊近日迎來科技生力軍—消防救災機器人(履帶式行走砲塔)，正式投入救災行列！這項新設備的加入，可以提升分隊的救災效率，官田消防分隊26日至轄內場所進行該項設備的訓練，讓消防人員更加熟稔其特性及操作技巧。

▲台南市消防局官田分隊新增消防救災機器人，官田消防分隊26日至轄內場所進行該項設備的訓練，讓消防人員更加熟稔其特性及操作技巧。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市消防局官田分隊新增消防救災機器人，官田消防分隊26日至轄內場所進行該項設備的訓練，讓消防人員更加熟稔其特性及操作技巧。（圖／記者林東良翻攝，下同）

由於官田分隊所處地點位於台南市曾文區中心位置，不僅負責官田工業區的消防任務，更鄰近麻豆工業區與山上工業區等重要樞紐。轄內工業廠房聚落密集，火災與化學災害的風險較一般地區更高。因此消防救災機器人將成為救災工作的關鍵利器，迅速應對複雜災害場景，確保區域內的居民及產業安全。

▲台南市消防局官田分隊新增消防救災機器人，官田消防分隊26日至轄內場所進行該項設備的訓練，讓消防人員更加熟稔其特性及操作技巧。（圖／記者林東良翻攝，下同）

該項設備具備優異的地形適應性與機動性能，能抵達消防人員難以到達的高危險區域進行滅火與救援，並配備高效水砲與遠端操控功能，而且操作人員可遠離危險現場進行精準操控，有效降低人員傷亡風險，同時車上亦配置五用氣體探測器及熱顯像儀等設備，可讓消防人員救災時及早偵知潛在危害因子。

▲台南市消防局官田分隊新增消防救災機器人，官田消防分隊26日至轄內場所進行該項設備的訓練，讓消防人員更加熟稔其特性及操作技巧。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，市長黃偉哲對於災害搶救及消防人員安全等層面相當重視且支持，此次消防救災機器人配發於官田分隊，期望消防救災機器人能夠在災害現場發揮最大功效。同時也要呼籲各場所管理權人應善盡消防安全設備檢修維護責任，落實合格檢修申報，秉持著「自己財產自己護」的原則。

▲台南市消防局官田分隊新增消防救災機器人，官田消防分隊26日至轄內場所進行該項設備的訓練，讓消防人員更加熟稔其特性及操作技巧。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二大隊大隊長王騰毅指出，本次消防救災機器人第二大隊獲配一台，目前規劃設置於官田分隊，且分隊同仁積極通過教育訓練後，均能熟稔消防救災機器人各項操作要領，同時也正式上線接受派遣，守護人民生命財產安全。

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