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南消三大隊提升應變能力　寶一金屬公司消防搶救演練

▲台南市消防局第三大隊25日於將軍區寶一金屬公司進行消防搶救演練，強化救災效能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第三大隊25日於將軍區寶一金屬公司進行消防搶救演練，強化救災效能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第三大隊25日於將軍區寶一金屬公司進行消防搶救演練，此次演練針對廠區隱藏危險因子，涵蓋多項突發事故情境，包括氫氟酸作業場所火災搶救及消防機器人運用、人員墜落混泥沈澱塔的立坑低索救出、射臘室火災搶救遇搶救人員受困，出動 RIC 小組成員入室搶救等緊急狀況。

▲台南市消防局第三大隊25日於將軍區寶一金屬公司進行消防搶救演練，強化救災效能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

寶一金屬公司主要製造管接頭及精密鑄造等產品，面對工廠內部複雜的易燃物料及毒化物，廠方定期與消防單位合作進行實境演練至關重要，此次演練旨在提升公司員工的消防安全意識，並檢驗公司全體員工自衛消防編組災害時應變反應能力，透過模擬真實災害情境，公司和消防單位可以加強溝通協調，提升聯合搶救的默契和技能。

▲台南市消防局第三大隊25日於將軍區寶一金屬公司進行消防搶救演練，強化救災效能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次演練不僅要求廠方加強員工的自主防災意識，也要求廠方指派專人協助救災，確保消防人員能在第一時間獲得救災重要資訊及注意事項，演練過程中，消防人員展現平時訓練有素的搶救技能，熟練操作各種救災裝備，如消防機器人、熱顯像儀、搜索照明繩、繩索架設等，讓消防人員能熟練自身的救災技能。

▲台南市消防局第三大隊25日於將軍區寶一金屬公司進行消防搶救演練，強化救災效能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第三大隊陳坤宗大隊長指出，這次演練不僅強化了消防人員的技能，也提升了公司員工的防災意識，大家更深入了解火災發生時的逃生流程和應對措施。

▲台南市消防局第三大隊25日於將軍區寶一金屬公司進行消防搶救演練，強化救災效能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，消防局持續改善消防基礎設施，添購先進救災裝備，並著重於消防人員的專業訓練，持續補充消防人力，希望能夠為民眾提供更安全可靠的救災服務。

▲台南市消防局第三大隊25日於將軍區寶一金屬公司進行消防搶救演練，強化救災效能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲一向重視消防局各項演練，本次演練希望參與人員，透過實境模擬，強化消防救災量能並加強員工的臨機應變能力，確保在緊急情況下能夠迅速、有效地採取應對措施，最大限度地保護民眾生命財產安全。

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