通緝男違規遭攔查「衝民宅躲頂樓」　落網怨：今天我生日耶

▲桃園市林姓男子（右）因案遭通緝，昨天下午騎車經過桃園區力行路因違規轉彎被攔查，桃警發現後攔查，竟躲到民宅屋頂躲藏仍被查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子昨（22）日下午騎車經過桃園區力行路違規轉彎未打方向燈，桃園警分局埔子派出所員警示意停車受檢，但林男因案遭通緝擔心被查獲棄車逃逸，還一路跑到民宅頂樓躲藏，員警通知線上警力圍捕，結果在頂樓將他圍捕到案時，林男抱怨「今天是我的生日耶」，員警仍依傷害通緝押解歸案，至於違規部分則依法開單裁罰。

桃園警分局指出，48歲的林姓男子昨天下午4時50分許，騎車經過桃園區力行路違規轉彎未打方向燈，桃園警分局埔子派出所警員羅元笙巡邏時發現，立即上前示意停車受檢欲攔查，林男見員警攔查，立即棄車逃逸躲進一旁民宅，員警立即呼叫線上警力支援圍捕。

▲桃園市林姓男子因案遭通緝，昨天棄車逃逸至民宅屋頂躲藏仍被員警查獲到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

支援警力趕到現場後立即上樓包圍，員警請屋主配合逐層搜尋，最後發現林男躲在隔壁棟5樓頂樓的鐵皮屋下，員警喝令其配合盤查，經查林男因傷害罪嫌遭桃園地檢署發布通緝中，林男被圍捕後向員警抱怨「今天是我的生日耶」，員警則透露依法處理，全案經偵訊後依傷害罪嫌押解歸案，至於交通違規部分則另行開單裁罰。