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高雄男師校園持槍瞄準女友！還好卡彈...曾打400通電話騷擾前任

▲桃園市陳姓男子今年2月在住家對女性朋友突性慾大發，毆打女子逼迫吞食不明藥物，2小時內連續性侵，女子怒告陳男加重性交罪，未料陳男隔日突然死亡，桃檢26日偵結不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲高雄一名黃姓國中老師竟是恐怖情人。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市小港區一所國中的黃姓男老師，今年6月底因不滿同為老師的女友要求分手，竟在校內持手槍和電擊棒攻擊女友，甚至對準女友開槍，所幸卡彈才沒有釀成悲劇，學校發現後立即報警，檢方也將黃姓老師聲請羈押獲准，檢方偵辦時發現，黃男在2年前也曾因前女友要分手，狂打400多通騷擾電話被緩起訴，根本就是恐怖情人，因此偵結依殺人未遂罪將他起訴。

案發後，教育局表示，經教評會決議，將黃姓男師提報不適任人員系統，終身不得再聘。

檢、警調查，黃姓代理男老師是去年到校任職後，與校內樂團女代理老師交往，兩人分手後，黃姓男師心生不滿，6月25日趁放學時間，持手槍、電擊棒在學校地下室找女老師「談判」，女老師擔心發生意外，還找了學校主任陪同。

▲▼電擊棒,電擊。（圖／取自Flickr）

▲黃姓老師帶著槍枝和電擊棒找女友談判。（示意圖／取自Flickr）

談判中雙方無法取得共識，黃姓男師竟拔槍對著女老師準備開槍，慌亂之中，主任擋在女老師身前，所幸槍枝卡彈未擊發，才沒有釀成大禍，校方也立刻報警抓了黃男，黃男被捕後，警方將槍枝送驗，確認有殺傷力，全案移送地檢署偵辦。

檢方偵辦時，赫然發現黃姓老師根本是恐怖情人的前科犯，原來早在兩年多前，他和前女友也是因故分手，他竟在短時間內狂打了400多通騷擾電話，讓前女友幾乎精神崩潰，也報警抓了黃男，但後來獲得緩起訴處分。

黃男偵訊時否認有殺人的意圖，僅表示要嚇嚇女友而已，檢察官認為他犯罪事證明確，偵結依殺人未遂罪起訴。

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