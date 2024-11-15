中捷隨機砍案兇嫌喊後悔沒用　法院裁定再收押2個月

▲中捷砍人犯嫌洪男遭台中地院裁定繼續延押。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中捷運今年5月間發生洪姓護專生隨機砍人事件，造成「長髮哥」與呂姓高中生受傷，台中地檢署依殺人未遂等罪將洪起訴。洪男被收押至今，他落網時曾喊「出獄後會再殺人」，但日前台中地院延押庭時，改口聲稱已有悔意、不會再犯。法院認洪所犯是重罪，羈押原因未消滅，裁定再延押2月，可抗告。

檢方查出，洪男因家庭、求學因素，對社會產生不滿，4月間便預謀「藉由殺人讓全國民眾看到自己」，並選定在捷運車廂內犯案，還曾用麥脆雞模擬殺人手感，此案發生後造成社會大眾集體恐慌效應，對於當天在車廂內的乘客更是心理上揮之不去的陰影，遂依殺人未遂、恐嚇公眾罪嫌將他起訴，並建請法院從重量刑。

洪男案後遭羈押獲准，全案6月起訴後，洪7月延押1次，9月再次延押，至11月25日羈押期滿；本月8日台中地院進行延押庭，這次洪的態度轉變，聲稱對自己犯行感到後悔，未來有回歸社會的想法。

法院認為，洪男涉犯殺人未遂、恐嚇公眾等罪嫌，嫌疑重大，所犯為最輕本刑10年以上重罪，有伴隨逃亡高度可能，原羈押原因未消滅；洪在大眾運輸工具上犯案，犯罪情節顯屬重大，對社會治安危害巨大，仍有羈押必要，裁定自11月26日起延長羈押2月。