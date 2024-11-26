川普將對陸加徵10％關稅　陸駐澳大使：影響中澳雙邊關係

▲中澳關係。（圖／路透社）

記者陳冠宇／綜合報導

在川普宣布計劃對大陸進口商品徵收10％的額外關稅之後，大陸駐澳洲大使肖千表示，美國對中國和其他國家的貿易政策將對中澳關係產生影響。

路透報導，在坎培拉舉行的記者會上，肖千回答有關美國當選總統川普的潛在關稅措施是否會影響中澳雙邊關係時稱，美國對中國和其他國家的貿易政策將產生影響，這是需要考慮的一個重要因素。

肖千發言前不久，川普宣布計劃對大陸進口商品徵收10％的額外關稅，並對來自墨西哥和加拿大的商品徵收25％的關稅。