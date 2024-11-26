人間凶器憲特夜鷹部隊登場　無情疼痛訓練找出嘴巴最緊菁英

記者李芸樺、實習記者陳莉玟／台北報導

暨請過「黑衣部隊」和「涼山部隊」教官來《豈有此呂》分享非人軍訓，三大特勤隊的拼圖完整了，有人間凶器之稱的「夜鷹部隊」憲兵特勤隊登場，前督導長陳重光來解密神祕任務和不能犯錯的壓力訓練，連外國軍都盛讚台灣方法精實又實用！

陳重光現場示範徒手碎石和紅磚砸手的專業動作，主持人呂捷離得老遠都表情扭曲覺得痛，陳重光解釋這是憲特的家常便飯，每天的無情疼痛訓練，包括柏油路上的正拳伏地挺身等等，都是需要膽大心細的動作，有同仁因而斷指，為的就是要找出最能挨打、嘴巴最緊能守祕密的菁英。

▲▼ 憲兵特勤隊督導長陳重光示範磚砸手的疼痛訓練。（圖／《豈有此呂》）

除了近身的3秒殺人技，憲特專業還有反劫機、反恐等訓練，陳重光曾被挑選出來赴中美洲國家哥斯大黎加當反恐訓練教官，他說對方稱讚台灣的訓練方式比歐美方面實用，而且馬上現學現賣，對方隔天就用在槍林彈雨中完成逮捕槍擊犯的任務。

各特勤隊都會有的冬泳訓練，陳重光提到他們還需要頭戴鋼盔、身穿迷彩服、背著包包和槍，在時間限制內完成長距離泳程，身體會冷到麻痺，結束後還不能洗熱水澡，怕因無法感溫而燙傷。

▲ 憲兵特勤隊督導長、台灣保鏢學校教官陳重光聊他的工作經歷。（圖／《豈有此呂》）

魔鬼訓練中的趣味的是，憲特訓練出特殊的打盹方式，陳重光說就是兩隻眼睛輪流閉上休息，讓呂捷大喊不可能。而陳重光退役後也將專業延續在保鏢工作上，他現場示範防彈公事包的是用方法，並一揭安倍晉三和川普遭槍擊時的維安致命點！

更多憲特和保鑣的工作有多難?什麼樣的人才可以留下來?請鎖定11月26日的《豈有此呂》。

▲陳重光示範使用防彈公事包保護委託對象。（圖／《豈有此呂》）