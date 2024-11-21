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割舌割乳險要造口　肚皮舞老師10年得3種癌！怕親友比她情緒化「三次手術都沒說」

記者李芸樺、實習記者陳莉玟／台北報導

罹癌的心情是煎熬又痛苦，她卻在10年內輪迴3次，肚皮舞老師小魚兒到《豈有此呂》分享先後罹患舌癌、乳癌和直腸癌的親身經歷！她被割舌、選擇割乳房，還差點要割去肛門做造口，小魚兒看似淡定坦然，但她也曾慌過，卻怕媽媽比她情緒化「三次手術都沒說」，令人心疼。

▲▼ 肚皮舞老師小魚兒。（圖／《豈有此呂》）

▲肚皮舞老師小魚兒（右）。（圖／《豈有此呂》）

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原本是正音老師，卻因為罹患舌癌，手術切掉三分之一舌頭，不會再長出來還要復健，小魚兒不能說話，2年無法工作，也無法面對人群，把自己關在家。

命運捉弄人，幾年後小魚兒又發現罹患乳癌，她割去乳房後化療，最難以接受的是掉髮，因為捨不得一頭長髮，她甚至同意多花30萬購買好藥來治療，但每每只要抓下一搓搓的秀髮就崩潰「沒經歷的人無法同感」。

▲▼ 肚皮舞老師小魚兒最不捨化療期間頭髮掉光。（圖／小魚兒提供）

▲▼ 小魚兒最不捨化療期間珍惜的頭髮掉光。（圖／小魚兒提供）

▲▼ 肚皮舞老師小魚兒最不捨化療期間頭髮掉光。（圖／小魚兒提供）

有沒有這麼倒楣！竟然第三種癌症直腸癌又找上她，當時醫生說可能要切除肛門做造口時，她的堅強差點一夕被擊垮，手術後插著鼻胃管，她才懂用大腦喝果汁是什麼狀況。

▲▼ 肚皮舞老師小魚兒。（圖／《豈有此呂》）

▲ 小魚兒視病魔給她的磨難為幸運的人生體驗。（圖／《豈有此呂》）

「像蟲鑽全身卻撓不到」雖然在化療過程受盡苦頭，但小魚兒樂觀勸世，只要有治療的機會都不要放棄；小魚兒一度患憂鬱症，但事過境遷後，她視作珍貴的人生經驗，是一種「幸運」，並感恩貴人相助。

主持人呂捷聽完整集不思議小魚兒的正向心態，更多生死抉擇的故事，請鎖定11月21日下午1:10的《豈有此呂》。

▲▼ 肚皮舞老師小魚兒。（圖／《豈有此呂》）

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