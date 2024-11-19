安寧醫師張明志能辨臨終歸魂相　陰陽眼護理師可見死期

記者李芸樺、實習記者陳莉玟／台北報導

醫師和你聊靈魂二三事，你會覺得有衝突感嗎？擔任血液腫瘤科主任長達15年，張明志醫師來《豈有此呂》分享許多臨床奇聞，和癌症病人的臨終異象。張明志說，大數據統計6%～8%死者會經歷迴光返照，這是最後的能量，有人很清醒，也有人會有幻覺，而譫妄病人像走入時光隧道，會有影像重疊。

▲馬偕醫院資深主治醫師張明志。（圖／《豈有此呂》）

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「最多鬼的地方是醫院」張明志說，病人在急救時，靈魂會飄起來和肉體分離，靈魂簡單來說就是阿賴耶識、人的記憶庫，而何謂「靈性困擾」？就是靈肉分開後合不回來，他解讀為累世記憶的自我批判！

張明志表示，並不是他看得到靈魂，而是透過病人甦醒後的轉述，「醫生的領帶上有污漬」、「X光看片箱上面放了零錢」等等昏迷時卻知道的事。而他因為臨床經驗豐富，能分辨病人臨終前的「歸魂相」，繼而給當事人和家屬做準備和停止無效醫療的建議，卻因此曾經挨天邊孝子提告！

▲張明志和呂捷分享他對靈魂等臨終意象的看法和觀察。（圖／《豈有此呂》）

但醫院確實也有陰陽眼護理師，她更厲害能預見病人死期，宛如韓劇《想停止的瞬間》劇情，不過張明志說，這名護理長對於要說與不說都好痛苦，所以她修行求助關掉她的這項異能，後來也真的在生產後就解脫了！

更多張明志對於人生不完美，把輪迴轉世當補考的論述分析，請鎖定11月19日下午1:10的《豈有此呂》。