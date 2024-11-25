陳傑憲曝「最欣賞的球員」是他！再點名2選手：是對我很激勵的故事

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊在12強棒球賽奪冠，隊長陳傑憲獲頒大會MVP。陳傑憲會打、會守，還擁有高顏值，超強魅力狂圈粉，雖然他已經是許多人心中最優秀的選手，但他過去也曾在節目《豈有此呂》中，分享自己心目中最仰慕的球員是誰，並點名另2位身材不起眼，卻表現非常優異的選手。

主持人呂捷在節目《豈有此呂》中拋問，日本有這麼多選手，不知道陳傑憲最欣賞的是誰呢？陳傑憲當下馬上回答，「私心也是一樣大谷（翔平）」，不過第二個欣賞的，則是近藤健介。

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▲MVP陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

陳傑憲進一步透露，過去在打21U的時候，近藤健介有到台灣比賽，「他身材不起眼」，身高差不多170公分多一點，但卻能把球棒控制得很好，當近藤健介比賽打得很好時，「自己也會覺得我好像也可以成為那樣的選手。」他覺得把一個比較接近的人當作目標，「他能做到什麼事情，自己也會想做到」。

▲近藤健介。（圖／記者黃克翔攝）

▲吉田正尚。（圖／達志影像／美聯社）

接著陳傑憲再點名吉田正尚，笑說「也矮矮的，我會覺得就是同一類型的，然後就是對我很激勵的故事。」有些球員的身材並不起眼，但是卻能跟世界對最頂尖的選手對戰。

▲大谷翔平。（圖／路透）

此外，呂捷也有問到，如果某一天有機會打到大谷翔平的球，會是什麼樣的心情？陳傑憲就說，「應該是說，可以跟世界這麼好的選手去對決，這是一種榮耀，對我來說」。

陳傑憲也補充，大谷翔平在日本時期的時候，「我們是同屆」，他在日本打開電視，都是大谷翔平的新聞，「（大谷翔平）在我們那屆裡面是最小的高中生，也很期待在職棒的表現，殊不知現在變怪物」。