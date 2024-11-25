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明轉雨！　強冷空氣連3天探10℃

（圖／氣象署）

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

冬天要來了！氣象專家吳德榮提醒，周四至周六乾冷氣團及強輻射冷卻加成，清晨及夜間本島部分平地將出現10度左右的最低氣溫。

中央氣象署說，今天東北季風減弱，台灣附近環境為偏東風，各地氣溫持續回升，基隆北海岸及東北部有局部短暫雨，東部、東南部及金門、馬祖有零星短暫雨，西半部及澎湖為多雲到晴，但清晨桃園以北有局部短暫雨的機率。

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氣象署指出，氣溫方面，預測台灣各地低溫約18至22度，高溫在北部及東半部約25至27度，中南部可達28度左右。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日白天起為短暫空檔，各地皆是晴時多雲的天氣，氣溫回升，白天微熱、早晚涼。

吳德榮表示，周二鋒面掠過，冷空氣逐漸南下，北部及東半部轉有局部短暫雨，其他地區為多雲時晴的天氣，北台明顯轉冷，中南部白天舒適、早晚微冷；周三至周六乾冷氣團影響，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適不覺冷，但早晚很冷，日夜溫差大；周日冷氣團略減弱，各地仍晴朗穩定。

吳德榮提醒，周四至周六乾冷氣團及強輻射冷卻加成，清晨及夜間本島部分平地將出現10度左右的最低氣溫，台北測站亦將降至14度以下，成為首波符合「大陸冷氣團」定義（12度<台北測站≦14度）的冷空氣。

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