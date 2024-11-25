中華隊奪冠三大電信優惠出爐！指定5G方案加碼送、MyVideo買1送1

記者蘇晟彥／綜合報導

中華隊12強賽事奪冠舉國歡騰，電信三雄也在今日分別祭出「電信優惠」，《ETtoday新聞雲》就替讀者整理相關優惠，讓大家在慶祝之餘也能優惠拿飽飽。

▼中華隊奪冠舉國歡騰。（圖／記者李毓康攝）



．台灣大哥大

26 日至 12 月 2 日，於 myfone 網路門市申辦999 元以上 5G 指定專案，限時加碼最高 2,000 元 momo 幣！11月26日至30日連續五天，每日中午12點還能搶限量50元myfone online電子禮券。此外，台灣大同步推出串流影音優惠，即日起至12月15日，申辦MyVideo豪華月租買1送1，每月250元。

申辦「5G手機案」、「家電自由選」或「紅配綠組合」的用戶，搭配指定 999 元至1,199元以上 5G 專案，即可獲得1,000元momo幣；申辦1,399元以上 5G 專案，最高送出2,000元momo幣。此外，申辦「OP 響樂生活」享受最新娛樂影音設備，或「好速成双」專案的用戶，也能同享此優惠。

．中華電信

中華電信MOD、Hami Video 11/27起將開放冠軍戰VOD免費無限觀賞，讓球迷得以不斷回味台灣棒球史上經典之役註5。此外，為慶祝中華隊奪冠，Hami Video單點影片買一送一，即日起至11/30訂閱Hami Video單次付費影片，限時加碼送一張單片抵用券。

Hami Video電視館同步推出優惠，即日起中華電信5G客戶申辦年約方案每月只要79元，12/31前於Hami Video網頁/ APP訂閱電視館月租型方案享每月168元超值價，訂閱立即觀賞亞洲冬季棒球聯盟、NBA例行賽、HBL高中籃球、UBA大專籃球等熱門賽事，還包括12/11登場的BWF羽球年終賽，運動迷千萬別錯過奧運金牌「麟洋配」最後一次合拍出擊，也是李洋在賽場上的最後一舞。

．遠傳電信

即日起至11/30止，至遠傳網路門市申辦指定資費，最高再送1,111遠傳幣，另外全館再加碼抽金幣一枚，不論是新申辦、攜碼或續約，通通都可參加抽獎！11/26至11/30，iPhone 16全系列現折1,111元，加碼優惠加1元再送原廠充電頭；Android 全系列領券再折2,222元；全系列空機限時加碼送奪冠666元配件購物金！遠傳預付卡至指定通路，儲值上網只要加1元，就能多享千元上網吃到飽。

至遠傳門市訂購遠傳friDay影音年約加抽6千元禮券。遠傳friDay影音會員天天1點紅利換大冰美（限量送完為止）；11/27當日遠傳 friDay影音粉絲團加碼發送月租199方案的限量1折券！





