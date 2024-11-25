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「味全龍見面會」太臨時？蔣萬安突找體育局長談30分鐘　地點改大巨蛋

▲▼台北市長蔣萬安於25日市政總質詢結束後，與台北市體育局長王泓翔密談了約30分鐘，討論26日的味全龍見面會。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長蔣萬安於25日市政總質詢結束後，與台北市體育局長王泓翔討論了約30分鐘，討論26日的味全龍見面會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

中華隊4比0完封日本隊，寫下32年來最佳成績，中華英雄們預計今（25日）晚間回台，台北市長蔣萬安25日下午宣布，將於26日晚間在台北市政府舉辦味全龍選手、教練的見面會，滿足球迷期待。不過，面對如此臨時的活動，蔣萬安結束議會質詢後，與台北市體育局長王泓翔到休息室討論30分鐘，最後表示會如期舉辦活動，且地點改在大巨蛋。

蔣萬安25日下午到台北市議會進行市政總質詢，針對新北市將在26日舉辦選手見面會，台北市規劃為何？蔣萬安回應，北市府將於26日針對味全龍隊選手舉辦見面會，特別滿足很多球迷希望跟中華英雄見面的期待。

針對見面會規劃內容，台北市政府發言人殷瑋補充道，很高興中華英雄凱旋歸來，其中很多是台北市所屬的天母主場的味全龍隊教練、球員，包括昨天球賽最後關門的林凱威、教練團張建銘，都是味全龍隊，希望明（26）晚能在北市府市府大樓的一樓大廳舉辦見面會，歡迎他們回來。

▲▼台北市長蔣萬安於25日市政總質詢結束後，與台北市體育局長王泓翔密談了約30分鐘，討論26日的味全龍見面會。（圖／記者袁茵攝）

▲蔣萬安與王泓翔討論了約30分鐘，討論26日的味全龍見面會，整個議場空蕩蕩，只剩下體育局幕僚在等王泓翔。（圖／記者袁茵攝）

不過，台北市政府遲遲無法公布此場見面會的具體時間、地點及參與選手，北市府一直到晚上6時28分才發出蔣萬安26日的採訪通知，卻也不見此見面會行程；北市府僅解釋「明（26）晚間7時預計於大巨蛋下沉式廣場舉辦『與味全龍選手見面會』，詳細活動內容待確認後將另行通知。」

不僅如此，面對如此倉促的行程，蔣萬安約於晚間6時在台北市議會結束市政總質詢後，帶著副市長張溫德、體育局長王泓翔一同走到議場正後方的休息室，討論了將近半小時，直至約6時30分左右一行人才離開。

被問到與王泓翔討論了什麼內容，是不是26日要進行的味全龍見面會？蔣萬安回應「對，我們在討論明天跟球員見面會的一些規劃，還算順利。」媒體追問是否會如期舉辦？蔣萬安允諾「會，（正在）討論規劃細節」。

至於地點是否改在大巨蛋周遭，而不是市政大樓？蔣萬安說，希望地點在大巨蛋，是因為該場地具有特別的意義，所以剛剛在討論很多細節。

▲▼台北市長蔣萬安於25日市政總質詢結束後，與台北市體育局長王泓翔密談了約30分鐘，討論26日的味全龍見面會。（圖／記者袁茵攝）

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