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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安「日本隊道歉表」挨轟亂蹭　北市喊「別扭曲」：網路哏轉化

▲▼蔣萬安出席2024第三屆世界棒球12強錦標賽直播活動。（圖／台北市政府提供）

▲蔣萬安出席2024第三屆世界棒球12強錦標賽直播活動。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

中華隊24日在世界12強賽金牌戰以4比0擊敗日本隊，台北市長蔣萬安24日晚間於市政大樓觀看轉播時，拿出一張「日本隊道歉表」，引發網友痛批「道歉表不是這個意思」，民進黨台北市議員顏若芳也大酸「丟臉全世界」。對此，台北市副發言人郭音蘭回應，這是網路哏的轉化，沒有批評中華隊球員，且蔣萬安對台灣隊長陳傑憲受訪片段感到感動，大家都應愛護球員。

針對蔣萬安拿「日本隊道歉表」遭外界批評，郭音蘭25日下午表示，蔣萬安24日晚上於12強冠軍賽前拿出道歉表，一開始就說清楚「對中華英雄一直都很有信心」，所以要道歉的話，只能說「抱歉太努力應援、大巨蛋氣勢太旺、冠軍一定是中華隊的」，外界不必扭曲。

▲▼國民黨今天(1/10)舉行新任發言人、副發言人介紹記者會，發言人將由林家興、李明璇、楊智伃、蕭敬嚴擔任，副發言人將由呂謦煒、郭音蘭、陳暉、廖偉翔、周弈希擔任。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市政府副發言人郭音蘭。（資料圖／記者湯興漢攝）

郭音蘭提及，「道歉表」本來就是網路哏的不同運用，網路上流傳「跟中華隊球員道歉」這個網路哏、球迷哏，是「抱歉以前我批評過你們，不看好你們，現在我道歉」，甚至有人創作「選手道歉表產生器」，鼓勵大家踴躍「道歉」，其實就是一種表達支持的方式。

郭音蘭強調，蔣萬安拿出道歉表，也是這個網路哏的轉化，而蔣對於中華隊球員沒有批評過、也沒有不看好，真的要道歉，就轉化為「抱歉太努力應援、抱歉大巨蛋氣勢太旺」、「抱歉冠軍一定是中華隊的」，還原蔣萬安當時留下的原文原句「大家最近都在填道歉表，不過我對中華英雄一直都很有信心，如果真的要道歉⋯抱歉，太努力美食應援，抱歉，大巨蛋預賽氣勢太旺！抱歉，冠軍一定是中華隊的！」

郭音蘭進一步說明，昨天賽後，台灣隊長陳傑憲受訪時的片段，蔣萬安也很受感動；陳傑憲對所有的球迷說「請愛我們，請支持我們！」讓蔣萬安覺得很動容，大家都應該一起來愛護這些為台灣、為中華隊拼命的球員，支持他們、鼓勵他們。

郭音蘭強調，不管道歉表怎麼寫，只是表達方式不同，但大家支持台灣球員、支持中華隊的心，都是一樣的。

▲▼蔣萬安出席2024第三屆世界棒球12強錦標賽直播活動。（圖／台北市政府提供）

蔣萬安24日晚間出席在台北市政府進行的世界棒球12強錦標賽直播活動，手中拿著一張「日本隊道歉表」，上面寫著道歉原因「我太努力美食應援」、「大巨蛋預賽氣勢太旺」、「抱歉！冠軍是中華隊的！」、「在此向日本隊道歉，並保證無論勝負，台日友好！」等內容。

但蔣萬安這張「日本隊道歉表」被媒體報導後，作家朱宥勳在臉書上發文批評，「蹭沒關係，有新球迷大家都歡迎。但國民黨的傳統就是遇到必得蹭錯，非常厲害XD道歉表不是這個意思好嗎。」也有網友在threads上發文，「這是我看過最Suck的禮物，而且對日本隊有夠失禮的，Brother。」

而民進黨台北市議員顏若芳25日下午於臉書發文表示，台灣奪冠大家都很興奮，但蔣萬安蹭流量不成反丟臉到全世界，因為台灣的精彩表現，「中華隊道歉表」最近瞬間爆紅，結果昨天的冠軍戰，蔣萬安拿了一張「日本隊道歉表」到北市府中庭看直播。

顏若芳提及，一看到那張道歉表，自己整個傻眼，通常都是自嘲做道歉表，怎麼會幫對手做道歉表藐視別人呢？甚至旁邊的體育局長王泓翔還一臉喜孜孜的，怎麼會連這種基本素養都沒有？

顏若芳說，最丟臉的是，已經有一些在台的日本朋友私訊問起此事，「台灣奪冠，結果蔣萬安卻讓台北丟臉到全世界，市長應該儘速出面道歉！」比起台灣英雄在東京巨蛋奪冠，卻婉拒開香檳慶祝的氣度相比，蔣萬安實在是小鼻子小眼睛，連奪冠的一樁美事，蔣萬安都能讓人大翻白眼，真是扯到爆。

▼蔣萬安拿「日本隊道歉表」一事，顏若芳爆料，已有在台的日本人詢問此事。（圖／翻攝自Facebook／顏若芳）

▲▼蔣萬安拿「日本隊道歉表」一事，顏若芳爆料，已有在台的日本人詢問此事。（圖／翻攝自Facebook／顏若芳）

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