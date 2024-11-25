「台灣英雄世界12強勇奪冠軍」華航機長廣播恭賀　旅客鼓掌歡呼

▲中華隊搭乘華航CI105班機返台，搭機前開心合照 。（圖／翻攝華航臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

中華隊奪下世界12強棒球賽冠軍，今晚將搭乘中華航空CI105班機返台，機長在起飛前廣播道賀說，「特別恭賀台灣英雄們世界12強勇奪冠軍」，客艙響起一陣熱烈歡呼聲，旅客鼓掌不斷，華航也特製「台灣尚勇」頭墊紙及「台灣尚勇勝利包」，陪伴球員凱旋歸國。

華航CI105班機於日本時間下午6時7分，從日本成田機場起飛，預計晚間8時57分抵達桃園機場第2航廈，華航分別在成田機場及桃園機場熱情歡送及迎接中華隊凱旋歸國，機長與座艙長則於機上廣播歡迎貴賓。

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不少搭上該班機的旅客，紛紛在社群平台分享機長廣播道賀的內容，機長廣播說，「中華航空為中華隊喝采，特別恭賀台灣英雄們世界12強勇奪冠軍，引起機上一陣歡呼，旅客也給予熱烈掌聲。

▲▼中華隊員、立委蔡其昌搭乘華航CI105班機返台。（圖／翻攝華航臉書）

華航也在臉書分享，中華隊員們搭機前的合照，球員開心比起「Y」手勢，華航表示，此次班機特製「台灣尚勇」頭墊紙及「台灣尚勇勝利包」，希望球員在緊張的比賽後，在踏上華航班機的瞬間，感受到回家的放鬆與舒適感。

華航表示，為了向中華英雄致敬，將致贈每位球員與教練華航會員金卡，以最誠摯的服務，陪伴選手們征戰每個賽場，為中華隊喝采。