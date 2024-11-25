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持續推動孔廟文化　落實守護台南文化重要資產

▲台南市孔廟文化基金會表示，將持續推動孔廟文化，落實守護台南文化重要資產。（圖／台南市文化局提供）

▲台南市孔廟文化基金會表示，將持續推動孔廟文化，落實守護台南文化重要資產。（圖／台南市文化局提供）

記者林東良／台南報導

國定古蹟台南孔廟為台南重要的文化觀光地點，也是國內外旅客造訪台南時必訪的景點之一，管理單位台南市孔廟文化基金會表示，在古蹟與環境維護上，皆遵照文資法相關規定，落實古蹟環境之管理與維護，園區內的設施亦循序漸進更新修繕。

台南市孔廟文化基金會表示，涉及古蹟本體的維修，修復計畫皆依序報文化部文資局同意後施作，台南市文化資產管理處也會適時提供基金會必要的輔導與協助。台南市孔廟文化基金會強調，近期媒體對該會古蹟環境管理維護上之指正意見，實已抹煞基層人員平日的努力，更對長年投入在台南孔廟管理維護之人員更是不公。

台南市孔廟文化基金會指出，台南孔廟內的導覽活動，由孔廟自行規劃舉辦的部分，長年緊密地與台南市導覽協會合作，於平日、假日提供收費和免費的深度解說活動。此外，由於台南孔廟不只是台南極具象徵性的文化空間，也是台灣文化變遷過程中的重要歷史現場，因此每日皆有非常多來自國內外的導覽活動於園區內進行。

台南市孔廟文化基金會強調，會持續秉持著台南孔廟作為世界共有的文化資產，應維持其空間的公共性與開放性，故未禁止或介入民間自發性的文史導覽活動，且來自民間不同領域的專家，以自身專業關注台南孔廟的各種面向，有助於展開孔廟文化之多元面貌和討論，此即該會長年所努力的目標。

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