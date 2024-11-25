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跨界合作推展貨卡安全駕駛　台南多元體驗貫徹交安宣導理念

▲台南市為強化交通安全宣導，舉辦2024 ISUZU運轉職人挑戰賽，24日於大台南會展中心旁廣場盛大舉行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市為強化交通安全宣導，舉辦2024 ISUZU運轉職人挑戰賽，24日於大台南會展中心旁廣場盛大舉行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市為強化交通安全宣導，首度與台北合眾汽車有限公司、靖娟兒童安全文教基金會、交通部公路局嘉義區監理所台南監理站跨界合作，舉辦2024 ISUZU運轉職人挑戰賽，24日於大台南會展中心旁廣場盛大舉行。

挑戰賽除貨卡車安全駕駛競賽，更規劃大貨車內輪差、視野死角、路口停讓等多元道安體驗關卡，期在體驗式活動中增進貨運司機朋友安全駕駛觀念，及提升用路人對於大貨車之交通安全及風險意識。

市長黃偉哲表示，道路安全是市府道安團隊重中之重的課題，亦是重要施政願景，市府持續透過交通3E策略(工程、教育、執法)為基礎多管齊下推動各項防制工作，在交通安全意識部分也勉勵團隊落實宣導作為，尤其是大型車所涉入的行人及高齡者事故上，期能針對駕駛人與用路人貫徹「宣導、宣導、再宣導」的理念，強化安全意識及保障用路安全。本次活動除了多元體驗式關卡設計外，相關參賽報名費亦全額捐贈靖娟兒童安全文教基金會，體現了業界的企業及公益責任，更能以實際行動來支持兒童交通安全教育推展。

▲台南市為強化交通安全宣導，舉辦2024 ISUZU運轉職人挑戰賽，24日於大台南會展中心旁廣場盛大舉行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

交通局局長王銘德表示，大型車交通事故往往造成致命死傷，南市在道安團隊的努力之下，113年1-8月份大型車涉入事故30日死傷案件相較去年同期降幅7.2%。為積極防制該類事故發生，道安團隊除持續強化轄內登記300餘家汽車貨運三業業者源頭管理，及事故熱區、工業區周邊路段活動地磅查核勤務及提高執法密度外，更具體落實用路人大型車行車視野死角與內輪差等重點宣導作業，希望從駕駛源頭及用路人雙管齊下落實宣導工作，預防交通事故風險的發生，更進一步保障市民朋友行的安全。

▲台南市為強化交通安全宣導，舉辦2024 ISUZU運轉職人挑戰賽，24日於大台南會展中心旁廣場盛大舉行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王銘德局長表示，本次賽事活動堪稱貨卡界的年度盛事並在台南舉辦，吸引了貨卡車界各地好手共襄盛舉，也期望透過活動灌輸安全駕駛理念，讓貨卡車同業職人們把道路安全駕駛觀念植入日常駕駛的第一順位，也再次呼籲及宣導路口停讓及民眾遠離大車內輪差及視野死角的重要性，共同守護交通安全環境，實踐交通零事故及零意外的願景。

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